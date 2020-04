Imagen, estilo y algo más

No pasa nada, todo pasa y esto también pasará

Durante éste tiempo que estamos viviendo en el mundo entero, he tenido en mi mente ahora más que nunca, una frase de mi madre (q.e.p.d.), siempre me decía cuando pasaba por alguna situación difícil, “hija, todo pasa, y esto también pasará”.

Y así ha sido siempre, ahora no tiene porqué ser la excepción. Todos, de alguna manera estamos sufriendo la tan nombrada pandemia, la contingencia, pero debemos de pensar en las cosas positivas que sacamos de ella, bendecir y agradecer a cada instante lo que tenemos y aprender a valorar más.

No pasa nada si te levantas tarde.

Si te llaman a las 8 am y estás durmiendo todavía y te tomas tiempo para tomarte un café.

No pasa nada si desayunas a las 11 am.

No pasa nada si estás toda la mañana con tus plantas y no haces nada más.

No pasa nada si almuerzas a las 4pm.

No pasa nada si te bañas a las 6 pm.

No pasa nada si estás todo el día en ropa cómoda y no te arreglas. No pasa nada si no te pintas el pelo y tienes 2 dedos de raíz. No pasa nada si no te maquillas, mejor tu piel respira.

No pasa nada si no te echas esmalte, mejor tus uñas se desmanchan.

Pon tus propias reglas, vive a tu manera. Es un tiempo en casa, qué tal vez muchos deseaban para leer un libro, para ver películas todo el día, para realizar tu pasatiempo.

Cuántas veces no dijiste que estabas cansado y querías dormir hasta tarde, pasar tiempo con tu familia.

En este mundo con tanto estrés creo que era el deseo más grande de cualquiera.

¡Pues disfrútalo! no va a ser para siempre. Así cuando vuelvas a trabajar también disfrútalo.

Creo que está situación tan atípica nos deja la mejor enseñanza, ¡Disfruta cada momento! Si te toca descansar descansa.

Si es tiempo de trabajar trabaja.

Pero vive el ahora.

Y ahora mismo es momento de disfrutar de tu familia, de relajarte, de descansar, de leer, de hacer ejercicio, pero haz lo que quieras, lo que te haga feliz, no lo que se supone que debes hacer, ve a tu propio ritmo, sin sentirte culpable.

Cocina, comparte, baila, reza, disfruta de cada cosa por mínima que sea.

Y da gracias a Dios, por estar vivo, por tener un techo, pan sobre tu mesa y una familia que te ama.

Vive, ama, ámate y sé feliz.

La vida es una. Este texto es realmente lo que deberíamos tratar de vivir en esta circunstancia

Que tengan una excelente semana y tratemos de ser mejores personas, actitud positiva. Y les invito para que nos escriban a la siguiente dirección: anavaldez@prodigy.net.mx y en Facebook: Facebook.com/anamariavaldezcastrejon, en twitter @anacastrejon