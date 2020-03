Imagen, estilo y algo más

El valor de arriesgarse

A veces la vida nos pone pruebas. Pruebas difíciles, pruebas, señales, como quiera usted decirle, amigos lectores. Muchas veces no entendemos cómo se van presentando las diferentes situaciones, como el universo, Dios nuestro señor, nos van poniendo personas, asuntos, recursos, herramientas para una ir tomando decisiones que seguramente deberán ser lo mejor para nosotros.

El valor de arriesgarse, se presenta de repente, y una no sabe qué hacer, hacía donde voltear, que decidir. Pero no se mortifique cualquiera que sea su decisión, todos tenemos el derecho a equivocarnos, no siempre tomamos las mejores decisiones, pero cuando se presentan las oportunidades no hay que dejarlas escapar aunque no haya estado en nuestros planes haber tomado tal o cual decisión.

Por otro lado, recordemos como hace algunos años, sufrimos los embates de la influenza H1N1 y nos cayó el veinte, hasta que íbamos al supermercado y veíamos como los antibacteriales, los geles, escaseaban. Las vacunas se limitaban a cierto número también escaseaban, no se encontraban ni en los centros de salud ni en los consultorios particulares. Nos lavábamos las manos cada cinco minutos, no saludábamos a nadie de mano y mucho menos de beso

Hoy en día ya comienzan a escasear los cubre bocas.

En misa, los domingos prohibieron darse la Paz de mano, solo una inclinación de la cabeza para demostrar “la Paz sea contigo”.

El famoso Teraflú, medicamento que es necesario en el tratamiento de la influenza no se encontraba por ningún lado, totalmente agotado,

Nada nos cuesta seguir con las indicaciones que nos da la Secretaría de Salud, ahora con el coronavirus que acecha el mundo y, que en nuestro país se encuentran confirmados dos casos. Nada nos cuesta seguir con las siguientes instrucciones:

Lavarse las manos cada vez que sea necesario, cada vez que saludemos a alguien, antes y después de ir al baño, antes y después de comer.

Si tosemos, pongamos el brazo doblado en la boca, tapemos nuestra boca y nariz con un cubre bocas, bufanda, chal o lo que tengamos a mano.

Y algo muy importante, no mandemos al colegio a nuestros hijos con gripa, con moquitos, con tosecita, es preferible que falten unos días ya que estos síntomas podrían desencadenar en algo más grave.

Igualmente no vayan al trabajo con gripa ya que el contagio sería en cadena para todos los compañeros.

Limpien los auriculares telefónicos tanto de casa como de sus oficinas y los celulares, con alcohol,

Hay gente imprudente que cuando esta una en un restaurante, desayunando, comiendo o cenando, se acerca a saludar y nos saluda de mano. Como darle la mano a alguien que viene de la calle lleno de microbios?

Aprendamos a seguir estas sencillas instrucciones para protegernos y sobre todo proteger a nuestra familia.

Alguien le preguntó al sabio Chanakya :

¿Qué es Veneno?El sabio contestó : Cualquier cosa que sea más de lo que necesitamos, es Veneno..Puede ser Poder, Riqueza, Hambre, Ego, Codicia, Pereza, Lujuria, Ambición, Odio, o cualquier otra cosa.

¿Qué es el Miedo?El Miedo es la no aceptación de la incertidumbre. Si la aceptamos, la incertidumbre se convertirá en una aventura.

¿Qué es la Envidia?La Envidia es la no aceptación de lo bueno que hay en los demás. Si aceptáramos lo bueno que hay en los demás, entonces se convertiría en inspiración.

¿Qué es la ira?La Ira es la no aceptación de las cosas que están fuera de nuestro control. Si las aceptamos, entonces se convertirá en tolerancia.

¿Qué es el Odio?El Odio es la no aceptación de otra persona por su forma de ser. Si aceptáramos a las personas de una forma incondicional, entonces se convertiría en amor.

Por lo tanto, todo es cuestión de aceptación….

Si nos resistimos a aceptar, eso nos creará estrés…en cambio, la aceptación nos libera!

Me despido con la siguiente reflexión: “No puede dar marcha atrás quien está atado a una estrella”. Que tengan una excelente semana y les invito para que nos escriban a la siguiente dirección: anavaldez@prodigy.net.mx y en Facebook: Facebook.com/anamariavaldezcastrejon, en twitter @anacastrejón