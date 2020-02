Imagen, estilo y algo más

UNA SOCIEDAD SIN VALORES, NI NADA!

Durante la presente semana, vivimos verdaderamente consternados por lo homicidios registrados en nuestro país. Por ejemplo lo ocurrido con la pequeña Fátima, en la ciudad de México en donde nos presentaron el caso de la mujer que nada más pasó por la niña a su escuela y simplemente la tomó de la mano y se la llevó, se fueron caminando con rumbo desconocido hasta que la encontraron muerta.

La bebe de Saltillo, Coahuila que se supone le arrebataron a la mamá de los brazos dos individuos una mujer y un hombre, resultando totalmente falso. Al parecer la bebe había bronco aspirado, la mamá se asustó y la fue a aventar a un terreno baldío.

En ambos casos se siente algo que no concuerda, algo que no cuadra. Algo que pone la piel chinita, algo que no queda completamente explicado.

Siempre que pasa algo similar a esos casos, inmediatamente se pone de manifiesto tanto las arbitrariedades de las autoridades, como la falta de protocolos establecidos debidamente para tal fin de emergencia.

Las madres y/o padres de familia que trabajamos, y que de alguna u otra forma no pueden llegar temprano por sus hijos, deberían de tomar las precauciones necesarias para que no suceda lo que paso con la niña Fátima.

A nuestros hijos habría que recordarles que no se vayan con cualquier persona que les hable.

Si bien es cierto, todos hemos pasado por el pendiente de llegar pronto por nuestros hijos, es menester tomar nuestras precauciones, medir nuestros tiempos, máxime que ahora están pensando mandar a los niños que no pasen por ellos a tiempo a los ministerios públicos, a las autoridades competentes.

En todos los casos los valores familiares se han ido perdiendo, por la falta de tiempo de atención de los padres hacia los hijos, por la falta de confianza de los hijos hacia los padres, en fin tendremos que hacer un alto en el camino, hacer una introspección, una llamada de atención tanto a padres como a hijos, retomar los valores familiares, las conversaciones de unos a otros, para no caer en estos casos que verdaderamente nos conmociona a todos.

Al mismo tiempo se está organizando un paro nacional de mujeres para el día 9 de marzo en donde están invitando a todas las mujeres a hacer un paro laboral en toda su magnitud, en donde se quiere demostrar que sería un día sin mujeres. Varias organizaciones ya autorizaron a sus empleadas a sumarse a este movimiento para el próximo día 9 como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el Gobierno del Distrito Federal, el Congreso de la Unión, entre muchas otras y sin descontar el día para el movimiento mundial de huelga de mujeres “el nueve nadie se mueve”.

Habrá que ver que se deriva de este movimiento, cuáles serán los resultados de haber parado actividades, como para qué? O quien?.

Me despido con la siguiente reflexión: Saber vivir es hacer lo mejor que podemos, con lo que tenemos en el momento en que estamos. Que tengan una excelente semana