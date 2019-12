Imagen, estilo y algo más

FELIZ NAVIDAD ESTIMADOS LECTORES!

Hacienda de Melaque, Jalisco.- Es impresionante como al pasar de los años una ve las cosas de diferente manera, recuerdo de niña el pensar en diciembre era ilusión, amor, familia, regalos, niñito dios, santa Claus, fotografías, ponche, buñuelos, ensalada de manzana y nuez la Navidad con mi abuelita Carmen, abuelos maternos Calixto y Francisca, primos, tíos, etc. viaje a Guadalajara, Colima, Manzanillo, Melaque, Barra de Navidad y Cihuatlán (desde donde les escribo rodeada de mi querida familia).

Empiezan los preparativos, cuál será el menú de la cena y en qué lugar nos reuniremos.

Y aparece la pregunta inevitable: Cuantos somos esta año?

Y en la respuesta aparecen implícitamente: "Las Sillas Vacías" de las personas que no están… Las que están lejos y que la vida llevo por otro camino, la que eligió no estar porque se enemisto con alguien de la familia y las que Dios se llevó a su lado... mi mamá, mi papá, mis tíos, algunos primos también.



Y aparece la tristeza, la nostalgia y las sillas vacías duelen… duelen raro, duelen feo, duele pues! Entonces es cuando más necesito ese abrazo que cobija, que protege, que es prolongado… y que lamentablemente no va a llegar… entonces me doy cuenta que extraño esa sonrisa, esas platicas amenas, esa complicidad que teníamos, esa mano dispuesta a ayudarme siempre, esa compañía… el karaoke después de la cena, cantando con mi padre hace apenas 3 años todavía hasta entrada la madrugada, una vez que acostábamos al niñito Dios.



Y al escribir esto, los ojos se me llenan de lágrimas y duele mucho, muchísimo, pero esa es la realidad y hay que aceptarla, suspiro profundo y cierro mis ojos como queriendo que ese aire llegue hasta esa persona que me falta, en ese instante entra Lupita Juárez Romero, una querida compañera de trabajo y lo único que hace es darme un abrazo y decirme “aquí estamos”. Eso era todo lo que necesitaba un abrazo sincero. Y entónces , abro mis ojos y giro la cabeza y lo que veo son las "Sillas Ocupadas": son las personas que me aman y que yo amo... Y entonces sonrió!!! Son mi gente también, son familia!



Así es la vida con pérdidas y ganancias…Y así voy a brindar la noche de 24 y del 31 con lágrimas contenidas por esas "Sillas Vacías" y sonriendo desde el alma y muy feliz por las "Sillas Ocupadas", principalmente por mis hijas Ana Livier y Ana Fer, a quienes bendigo.



La felicidad es un estado del alma. Ser feliz, es estar en paz, pleno, en paz sabiendo que estoy recorriendo el camino correcto, el que coincide con el sentido de mi vida, el de mis temores y mi coraje, mis virtudes y mis defectos, mi camino el que yo elegí, un camino en el que hice todo lo que pude y más…



Brindaré por los que no están y brindaré incondicionalmente por los que si están, por los que ame y por los que amo y con lo que tengo seré feliz.



Posiblemente tú, amigo, amiga lectores, también tengan "Sillas Vacías" en su mesa este año al igual que yo, pero a pesar de los ausentes y con la dicha de los presentes, les deseo una muy Feliz Navidad para ustedes y sus familias, que sus anhelos se hagan realidad y que llegue a ustedes lo que tanto anhela su corazón. Disfruten de lo que tienen y a quienes tienen.



Un gran abrazo a distancia y que Dios les bendiga hoy y siempre.

“En la vida ni se gana, ni se pierde, ni se fracasa, ni se triunfa, En la vida se aprende, se crece, se descubre, se escribe, se borra y se reescribe otra vez, se hila, se deshila y se vuelve a hilar. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir, lo que me quiero llevar”, poesía purépecha.

Me despido con la siguiente reflexión: Recibamos a Jesús en Nuestro Corazón cada día del Nuevo Año que se avecina, y pongamos en él nuestra seguridad. Doy gracias al Señor hoy y cada día de mi vida, pues ha puesto firmeza en mi corazón de que maravillosas cosas me sucederán… Confirmemos estos deseos en nuestra vida cada día. FELIZ NAVIDAD!!!. Que tengan una excelente semana y les invito para que nos escriban a la siguiente dirección: anavaldez@prodigy.net.mx y en Facebook: Facebook.com/anamariavaldezcastrejon, en twitter @anacastrejon