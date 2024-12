Imagen, estilo y algo más

¡Preparémonos, amigos lectores, para la Navidad! Ya desde este momento vemos por las avenidas, calles y plazas de nuestra ciudad, todo adornado para esta hermosa temporada Navideña, que para mi, la más bonita, la más añorada del año, la que más disfrutamos, desde poner los adornos en nuestros hogares.

Para algunas personas es un tanto molesto, andar sacando la decoración del año anterior, para otras, disfrutamos minuto a minuto cada esfera, cada rama de nuestro árbol para que vaya adorada con mucho amor y que decir del Nacimiento en donde habremos de recibir a nuestro Niñito Jesús.

Comienzan los intercambios en las oficinas de trabajo en los colegios y universidades, con los amigos, el famoso "amigo secreto", en donde día con día le damos algún detalle, sin decir quien fue, hasta el día del brindis que se entrega el regalito formal.

Recuerdo con gran nostalgia, cuando trabajaba en un periódico, que no sabía que poner en el escritorio de la persona que me había tocado, hasta que se me atravesaron unos pitufos, si los azules, aquellos muñequitos tan graciosos, y eso fue lo que le iba dando diariamente hasta llegar al día del "destape", como lo disfruté. Espero que "esa persona" todavía conserve esos detalles, la colección que conseguí con tanto cariño.

Lo que me impresionó fué la increíble iluminación de Navidad instalada por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, capital. Les invito para que acudan al centro histórico a verla, se pueden tomar fotografías con Santa, los Renos, los Grinch´s, Mikey y Mimí, en fin son muchos los atractivos navideños que se pueden disfrutar.

El Palacio de Gobierno del Estado, no se queda atrás, una lluvia de luces en su fachada, alumbra todo su entorno. Y el árbol de navidad que tanto fue criticado el año pasado, ahora esta erguido y bien. desconozco si tenga la misma altura, pero se ve grande, firme y bonito. Además que alrededor de la pista de patinaje, se instalaron arbolitos decorados más pequeños en donde las familias aprovechan y se toman la foto, También instalaron la villa de Santa, con casitas alrededor del árbol, lo que le da un toque especial.

Así pues, preparémonos para esta temporada, disfrutemos cada momento de nuestra vida. Recordemos que la vida es un rato, y un rato es muy poco tiempo.

