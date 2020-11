Iglesia Bíblica Bautista

Cómo vencer el temor

En el Salmo 112:7 y 8, dice: “No tendrá temor de malas noticias; su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo.”

Aquí la Biblia nos habla de un hombre que no tiene temor de malas noticias, sino que su corazón está firme y confiado, asegurado en Jehová. Ahora, es interesante saber ¿qué es lo que provocó que este hombre tuviera esa reacción ante malas noticias? Estoy seguro que será de gran utilidad para nuestra vida, ya que si de algo padecemos en la actualidad, es que vivimos llenos de temor, de angustia, de afán; y mucho tiene que ver con las malas noticias y con la incertidumbre de lo que en el futuro habrá de suceder.

Hay que recordar que vivimos en un mundo caído, y que por causa de nuestro pecado y nuestra humana fragilidad, no es difícil que nos enteremos de malas noticias, y eso generalmente provoca preocupación, pero gracias a Dios si tomamos en cuenta lo que la Biblia nos dice y lo ponemos en práctica, eso traerá bendición de no estar atemorizados, sino firmes, confiados y asegurados. En Salmo 112:1, encontramos la razón de por qué este hombre ha vencido el temor, y podemos leer lo siguiente: “Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera.” Aquí en manera resumida, se nos describe a un hombre que tiene una buena relación con Dios. De ahí es donde parte el tener una buena relación con Dios, el estar confiados a pesar de las malas noticias.

El versículo comienza diciendo: “Bienaventurado el hombre que teme a Jehová.” Es importante entender que si vamos a tener una buena relación con Dios, debe de haber “Temor a Jehová”, darnos cuenta que las cosas de Dios son serias, que no son un juego, que deben ser tomadas en cuenta. Mucha gente no tiene una buena relación con el Señor porque no hay temor a Dios en sus vidas; hay irreverencia, falta de respeto, hay burla, menosprecio; y eso provoca entre otras cosas, que la persona viva llena de temores y angustias. Para continuar, solo quisiera mencionar que principalmente el temor a Dios, es tener un amor reverente, en donde a Él le damos el primer lugar en nuestras vidas.

Al final del Salmo 112:1 dice: “Y en sus mandamientos se deleita en gran manera.” Es imposible tener una buena relación con Dios, sino tenemos una buena relación con su Palabra; alguien dijo que: “Dios hará con nosotros, conforme nosotros hagamos con su Palabra,” es decir, si la atendemos, si la obedecemos y la ponemos en práctica, Dios va a bendecir, y una de esas bendiciones es precisamente vivir confiados, seguros, firmes, sin temor de malas noticias; pero si por el contrario, no nos interesamos en su Palabra, decidimos no obedecerla, vivir en rebeldía, eso provocará que vivamos con angustia y temor todo el tiempo, especialmente cuando vengan tiempos de adversidad.

Concluyo con lo siguiente. El fundamento de una buena relación con Dios es creer a su Palabra en cuanto a la condición de ser pecador, la consecuencia de nuestra condición que es el castigo eterno (Apocalipsis 21:8); pero también el remedio de dicha condición, que es recibir a Cristo como único y suficiente salvador (Juan 3:16), y ese será el cimiento firme sobre el cual nuestra alma tenga la paz de saber que aunque vengan malas noticias, al final todo estará bien, pues por causa de Jesús iremos con Dios a morar por la eternidad; y claro, esto debe llevarnos a vencer el temor. Amen.

