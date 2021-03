Honor, no abuso es lo que las mujeres desean en este país, mujeres cansadas de tener que defender sus derechos y pedir apoyo en un mundo hecho a la imagen de los hombres, mujeres indignadas ante la burla.

En la semana que se celebra la mujer- de saber que el ganador del partido que dice defenderlas, da la candidatura al que ofende, demostrando una vez más, que la mujer, es un reflejo del capricho y deseo masculino de algunos, mujeres del gabinete, temerosas de perder, tal vez, su estatus, su empleo o? al seguir el juego al que gobierna ¨echando porras¨ en la mañanera del ahora llamado 8 M, desentendiéndose de la realidad vivida por sus congéneres en estos dos años, donde se perdieron los refugios para mujeres maltratadas y todo programa existente para apoyar y protegerlas, aceptando el lenguaje ofensivo y poco condescendiente hacia la mujer donde el adjetivo ¨corazoncitos¨ se usa cotidianamente en las giras; una vez más, la falta de empatía de la autoridad quedó expuesta con la valla metálica convertida en el muro de la vergüenza como testimonio, donde faltó valla, para la cantidad de nombres de las víctimas.

Mientras este país no despierte a su historia y tenga corta memoria, será difícil adquirir conciencia de lo que vivimos para evitar mayores catástrofes, reflexionemos antes de actuar, el tiempo puede medirse, pero nosotros, no podemos pensarlo por la maltrecha percepción que de él tenemos, vivimos con mensajes mañaneros empañados por la reticencia en su contenido y la reticencia de nuestro silencio, silencio palpable a todos niveles donde la ausencia de nuestras miradas no llenan un nuevo horizonte o una verdadera esperanza para lograr el cambio que nos traiga beneficios colectivos, donde la protesta social no sea únicamente respuesta a la realidad espontánea del hoy y se convierta en respuesta implacable de un mejor futuro, los sacrificios son para calmar la ira de los Dioses y las dádivas y distractores son para entretener al pueblo, vivimos en un México sabiamente descrito por Octavio Paz: Para el mexicano la vida es una posibilidad de chingar o de ser chingado, y cuando hay gente honorable como la de antaño, resulta difícil entenderlo, como resulta difícil para el mandatario entender que los Magistrados estén comprometidos con la Constitución y Estado de Derecho y no con ocurrencias mandatarias, lo que desató la ira del Dios en turno quien arremetió contra el juez Gómez Fierro, exigiendo sea investigado, sacrificios para el pueblo ante la ira de los Dioses, en la vida, mentira, orgullo y envidia nos llevan a la ira cuando quedamos expuestos a la verdad y el deshonor, por eso, cuando el rio se sale de madre la vida se hace un desmadre, mayor desmadre cuando la mentira se convierte en cinismo verdadero, ya que nada pasa en el país del nunca jamás, asi, el Dr. López Gatel encargado del control y manejo de Covid-19 en nuestro bendito país, declara tras padecer la enfermedad, que aún no sale del padecimiento y sigue siendo positivo y ese mismo día se le ve paseando por la Colonia Condesa como irresponsable adolescente en vacaciones, llevando la contaminación del virus a todo lugar sin tener la mínima observación por parte de la autoridad, ante un hecho ofensivo para quienes lo han padecido y cargan en sus haberes muertos familiares, por lo que me queda claro que vivimos en un verdadero desmadre, perdón mi francés porque no sé cómo llamarlo.

Por eso puedo asegurar que nuestra vida y futuro depende del voto, no como boleta, sino como pensamiento analizado que busque una solución sin perder el enfoque de crear beneficio para los más, porque la trillada canción de primero los pobres, no da para más, todo se eleva en riesgos y precios - violencia, gas, gasolina y, y- secuencia y consecuencia de decisiones tomadas viviendo en un pasado que nos está alcanzando, gracias a que los integrantes de las cámaras no analizan y en ocasiones ni leer saben, triste realidad complementada de tristeza suprema al ver a aspirantes a puestos públicos saltando de partidos, sin convicción y menos honor o dignidad, persiguiendo el bien personal y no el de su comunidad, es momento para los ciudadanos de actuar y ver por el futuro personal, de sus hijos, nietos y su país, vivir sin actuar es morir sin dejar huella, conviértete en actor y no en espectador, sé y haz para trascender, piensa, analiza y actúa, mientras tú lo haces, yo espero tus comentarios en: Agradeciendo tu lectura.

MAIL: angeldesofia@yahoo.com.mx