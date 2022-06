Una de las áreas de mayor “expertis” para hablar sobre el género es desde la psicología. Por ello el doctor Jaime Sebastián F. Galán Jiménez, investigador consolidado y experto en este tema, el próximo viernes 24 de junio, a las 8 pm, nos hablará en un conversatorio, en una conferencia o como usted le quiera nombrar: “Hablando de hombres y masculinidades”, la entrada será gratuita y la cooperación voluntaria en beneficio de la organización civil “Otra Oportunidad”.

En esta columna le adelantaremos algo de este importantísimo tema. Si nos preguntamos ¿qué es lo primero y qué es lo segundo?, el doctor explica: “Si bien desde la biología ser hombre o ser mujer parecieran tener características anatómicas determinadas, el feminismo y las teorías de género han permitido cuestionar si lo biológico es lo mismo a lo social, si los roles o estereotipos de género se encuentran asociados a la forma en que una persona se comporta, actúa, genera sus metas y se desempeña en su vida”.

También con palabras del doctor Jaime Sebastián: “Cuestionar la forma en que se ha enseñado a pensar el ser hombre, casi siempre remite a la masculinidad, esta última, es más bien aprendida y casi siempre construida a partir del opuesto a la feminidad, es decir, ‘los hombres no lloran’, ‘no llore agarre piedras’, ‘no necesitar de nadie’, ‘creer tener la razón’, ‘ser fuerte’, ‘luchar’, ‘pelear’, ‘que a mí nadie me vea la cara de…’, todos son elementos de masculinidad que se han transmitido por generaciones y que no necesariamente son inherentes a ser hombre.”

Basada en las publicaciones y conferencias impartidas por el doctor, hablar de “hombres y masculinidad” implica una serie de reflexiones de la vida cotidiana, del día a día, con base en las propuestas de Marcela Lagarde en su libro “Los cautiverios de las mujeres: Madres-esposas, monjas, ‘putas’, presas y locas”; de Esperanza Bosch, Ferrer, Ferreiro y Navarro en su aportación “La violencia contra las mujeres: el amor como coartada”; de Judith Butler con “The forcé of non violence”, traducida al español “Deshacer el género”; el texto de Marina Castañeda “El machismo invisible”, entre muchísimos otros libros.

Como lo comenté al inicio, este evento se realiza en beneficio de la asociación “Otra oportunidad AC.”, esta organización ha pasado meses viviendo de donaciones en espera del recurso, que si bien llegó, no fue retroactivo, por lo cual alimentos, medicamentos, dinero; es decir, toda cooperación será bienvenida. Además, este conversatorio, esta plática, no está dirigida sólo a los hombres, sino a toda la comunidad que desea compartir este proceso de cuestionamiento que muchas veces es llamado desconstrucción.

La cita la tenemos el próximo viernes 24, a las 8:00 pm, un horario cómodo después de salir del trabajo, en la calle de Comonfort en el número 815. La entrada es gratuita; pero, ojalá nos apoye con su cooperación, todo suma. Un tema esencial en el pasado, en el presente y de seguro en el futuro. El Doctor Sebastián Galán Jiménez es investigador, profesor y psicólogo en la práctica, con amplia trayectoria.

Espero su comunicación...