Hispanidad y patria

Octavio Paz dijo: pobres mexicanos que cada 15 de septiembre gritan por espacio de una hora, para callar el resto del año, la patria es y será siempre la patria y nosotros somos pueblo de Dios, y como tal, estamos peregrinando con todo lo que hemos vivido y estamos viviendo, este pueblo muestra una vez más, que aun con dolor inmenso es recio y fuerte, es creyente y aún tiene esperanza; hoy, en este mes patrio, existe dolor y está presente y el dolor requiere ser redimido para que sea el preludio del alivio.

Han pasado 211 años del inicio de la Independencia y lo patriota y patrioteros nos sale aun estando lejos de ella, por eso, la nostalgia se presenta recordando el México en que crecimos siendo felices, estamos nostálgicos y a veces, sentimos que se ha rasgado el cielo y sin embargo, estamos en México, no en aquel de antaño, estamos en el México de hoy, ese que encierra el misterio del amor a la patria y el desdén a la misma, tal vez por eso quienes viven en Estados Unidos de Norteamérica convirtieron este mes, en el mes de la Hispanidad buscando no perder las raíces que les dieron luz, la avalancha de mensajes y watts no se hacen tardar recordándonos la mexicanidad confirmando que somos muy patrioteros, pues… pareciera que solo en este mes existe la patria y la importancia de ser mexicanos.

Este quince se enalteció al México Prehispánico, ese cuyas raíces permanecen mezcladas con la hispanidad, las expresiones de mexicanidad están presentes, por eso, aunque nos lleve la tostada por el covid, el desfile apareció señalando que somos hijos del maíz en medio de la pandemia que arreció anunciando que no todo está sobre ruedas, como buenos mexicanos jugamos dos aguas sin definir, si nos vamos con melón o con sandía, asi que tuvimos invitado especial de Cuba en las fiestas, para días después, recibir a la delegación de Estados Unidos, pareciera que tres pepinos valen los 211 años de lucha y entrega que nos han hecho parir chayotes entre muchos movimientos, gritos, música y dolor sin lograr que nos caiga el veinte de lo que pasa en el país, lo bueno es, que como mexicanos, creemos que donde comen dos comen tres, siempre y cuando haya frijoles para comer.

Contemplémonos creyentes para celebrar buscando el amor a la familia y a la patria. Retomemos a la patria como madre que nos ha dado todo, contemplémosla sin palabras, pero con acciones y compromiso, demos el corazón a nuestra independencia para que este mes y los próximos, se alimente nuestra identidad y seamos pueblo y patria, aunque, nos quedamos de a cuatro y con dudas al escuchar algunas manifestaciones del grito, sobre el desconocimiento histórico del mismo y su por qué reconocer a los héroes de la patria y no manifestaciones de un falso feminismo como sucedió en Iztapalapa y otros lares.

No somos perita en dulce y nos encanta meternos en camisa de once varas abogando por el prójimo sin ver la viga en nuestro ojo, ofendiendo a unos por defender a otros, por eso, el estrés aumenta en algunos ciudadanos, mientras el universo nos recuerda que debemos ser respetuosos y cuidadosos con la patria para evitar, entre otras cosas, más decesos por la pandemia.

Decía mi abuela que la República es como un matrimonio ‘mal habido’ donde nos preguntamos si las cosas en verdad son tan malas o alucinamos, porque a veces lo pasamos muy bien y otras, no tan bien, sin reconocer que nunca se ha estado tan mal que no se pueda estar peor. Nosotros envejecemos y la Patria permanece con su historia y realidades, amémosla como es, amémosla para mejorarla como hermanos comprometiéndonos para hacerla una mejor nación, mientras espero sus comentarios. Deseando que todo el año seamos Patria. Gracias

angeldesofia@yahoo.com.mx