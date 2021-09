Había una vez

Generalmente no existe razón alguna para tenerle miedo a los gigantes, suelen ser afectuosos, a menos que no tengan corazón en el cuerpo, así que en el reino del nunca jamás que se encuentra en el país de las maravillas habitaba un gigante con un hermoso corazón que se encontraba dormido por la apatía, la costumbre y el conformismo.





En el mismo país vivía un rey en su castillo hermoso, pleno de lujos y facilidades acompañado de su esposa, hijos, súbditos y lacayos. acostumbrados a obedecer las descorteses órdenes del rey; este rey, ante el gigante dormido y su pueblo, aparentaba tener un gran corazón e interesarse por ellos, sin embargo mucho tiempo atrás, había enterrado su corazón cegado por la ira, que junto con enojo , frustraciones y mentiras le habían repleto su ser. Así, mientras el rey gobernaba, el gigante dormido y sus habitantes se dedicaban a vivir simplemente, sin importarles lo que sucedía en su lugar, sin percibir, o tal vez, sin percatarse que cada día el rey avanzaba en sus maldades, ya que desconocían las egoístas decisiones del rey que les llevarían al caos.





Todos dormían o estaban muy ocupados en tribulaciones personales, sin embargo, hubo un momento en que el rey empezó a apoderarse de territorios que no le pertenecían y a destruir las tierras del gigante, lo que hizo que éste, empezara a despertar y despertara a amigos y familiares, y aunque algunos no se convencían de la real realidad, la mayoría empezaron a percibir los daños, convirtiendo el temor y desconfianza inicial en un hartazgo de vida al observar que, a pesar de sus esfuerzos nada funcionaba correctamente aunque el rey proclamaba sus logros y las bondades de su monarquia, pregonando su gran corazón y aprecio por sus súbditos.





El rey desconocía que un hombre debe dar todo por aquellos que gobierna evitando diferencias entre hermanos, reconociendo que se deben formar personas de bien, educadas y con valores espirituales , morales y cívicos, desconocía que ser gobernante es adquirir compromiso por la felicidad de ellos, así como por su salud física y mental, desconocía, que un montón de engaños no se convierten en una verdad jamás, que un montón de enanos no hacen un gigante, pero qué, cuándo se unen despiertan al gigante para defenderse, desconocía que la ira genera violencia y esta atrae mas violencia y las insatisfacciones crecen añadiendo dolor a éstas. Ante todo esto el gigante despertó al ver y sentir que el límite de tolerancia se convertía en dolor, dolor que crea emociones que mueven a las personas a perder el miedo y despertar, al ver que el límite del dolor les rebasaba, quitando al rey de su castillo al despertar.





Se dieron cuenta que las situaciones solo pueden ser cambiadas por acciones ejecutadas por cada uno de los personajes unidos en un todo, que no se debe dejar pasar las situaciones o se convierten en bola de nieve imposible de parar y que, la vida es aquí y ahora, entendieron que quien mo sana sus heridas, pierde, como el rey, su corazón convirtiéndose en amargura y tristeza aunada a enojo y furia y, a pesar que el rey preparara brebajes y regalos obligando a sus súbditos y lacayos a llevarlos a quienes habitaban en el reino, la mentira harta y los regalos salen caros por lo que decidieron no aceptarlos, aunque algunos continuaron recibiéndolos, el gigante despertó deseoso de poner soluciones evitando más destrozos por parte del monarca, La moraleja del cuento es que no todos vivieron felices y sin embargo, pudieron retomar y conformar el bello lugar que deseaban para vivir en una realidad donde la armonía y esfuerzo logran sanar corazones evitando mentiras, por eso, atrévete a resolver las situaciones que te y nos afligen, realiza los cambios que necesitas para ser mejor cada día, evitando males mayores, fluye como agua viva para recuperar tu vida, no dejes pasar el tiempo sin aprender que sólo tú puedes cambiar tu entorno y tu interior.. Salva tu corazón, no lo entierres en el silencio o el temor, porque la felicidad está dentro de ti. Hoy es el tiempo de sanar enfermedades de alma y cuerpo, hoy es el tiempo de quitar toda carga inútil, hoy es tiempo de soltar y amarte para vivir construyendo, no el país de las maravillas, si, el país del esfuerzo y oportunidades, sabiendo que con trabajo y disciplina alcanzarás tus metas creándolas sin esperar dádivas. Decide cambiar tu entorno mientras yo cambio el mío esperando tus palabras , segura que soy energía que atrae lo que pienso y deseo en y para mi, te espero en angeldesofia@yahoo.com.mx





Gracias