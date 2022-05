¡Feliz Día de la Madre!

Este domingo adelanto mi felicitación a todas las Madres, biológicas y adoptivas, vivas y difuntas, que Dios nuestro Señor nos ilumine para continuar adelante educando y protegiendo a nuestros adorados hijos.

Sin duda alguna será un Día de la madre diferente, un 10 de mayo fuera de serie. En pleno pico de la pandemia, en plena cuarentena por el Covid-19, todos querrán salir a festejar a sus mamás, la costumbre de llevarlas a comer se cancela, están cerrados los restaurantes, solo comida para llevar, querrán ir a visitarlas, no se puede hay que cuidarlas y no llevarles microbios.

Querrán mandarle flores, tampoco, ayer dijeron en las noticias que el virus podría ir en las flores y en la base de las mismas.

En fin, hoy seguramente será un 10 de mayo diferente, pero es cuando debemos de valorar lo que teníamos y no lo supimos apreciar.

Felicidades a todas las Mamás Potosinas disfruten su día y demos gracias a Dios de estar vivas! Ya habrá tiempo de abrazarnos!

El día de hoy comparto el siguiente mensaje espero que les guste amigos lectores, dice lo siguiente se titula “NO ME ESTOY VOLVIENDO VIEJA”

Te estas volviendo vieja me dijeron, has dejado de ser tú te estas volviendo amargada y solitaria.

-No, para nada, respondí.

No me estoy volviendo vieja me estoy volviendo sabia.

He dejado de ser lo que a otros agrada para convertirme en lo que a mí me agrada ser, he dejado de buscar la aceptación de los demás para aceptarme a mí misma he dejado tras de mí, los espejos mentirosos que engañan sin piedad.

-No, no me estoy volviendo vieja.

Me estoy volviendo asertiva, selectiva de lugares, personas, costumbres e ideologías.

He dejado ir apegos, dolores innecesarios, personas tóxicas y amargadas, almas enfermas y corazones podridos, no es por amargura es simplemente por salud.

Dejé las noches de fiesta por insomnios de aprendizaje, dejé de vivir historias y comencé a escribirlas, hice a un lado los estereotipos impuestos, dejé de traer maquillaje en mi bolso ahora llevó un libro que embellece mi mente.

Cambié las copas de vino por tazas de café, me olvidé de idealizar la vida y comencé a vivirla a plenitud disfrutando de los pequeños grandes momentos, instantes. La felicidad es eso, instantes y que no sabemos valorar.

No, no me estoy poniendo vieja.

Llevo en el alma lozanía y en el corazón la inocencia de quien a diario se descubre.

Llevó en las manos la ternura de un capullo que al abrirse expandirá sus alas a otros sitios inalcanzables para aquellos que sólo buscan la frivolidad de lo material.

Llevo en mi rostro la sonrisa, que se escapa traviesa al observar la simplicidad de la naturaleza, llevó en mis oídos el trinar de las aves alegrando mi andar.

No, no me estoy volviendo vieja.

Me estoy volviendo selectiva, apostando mi tiempo a lo intangible... reinventándome a mi misma.

Y yo agregaría, no no me estoy volviendo vieja, soy más feliz de lo que ya era y no lo sabia!

Que tengan una excelente semana y tratemos de ser mejores personas, actitud positiva.

FELIZ DIA DE LAS MADRES!!!