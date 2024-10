Fama / Thalía ya huele a suegra

Thalía ya huele a suegra, al ratito estará arreglando la boda con su hija Sabrina Sakae de 17 años porque Tommy Mottola ya cumplió 76 años y va a querer llegar a la boda a entregar a su princesa.

¿PORQUE TOMMY MOTTOLA BORRÓ TODAS SUS FOTOS CON DIDDY COMBS?

Hablando del esposo de Thalía, ahora que salieron tres mil 285 personas asegurando haber sido víctimas de Sean Diddy Combs, también conocido como Puff Daddy, o Sean Combs, a quien acusan de abuso y tráfico sexual por lo que fue encarcelado, Tommy Motola dejó de seguir a Diddy en sus redes por indecente y porque lo puede pervertir y borró todas las fotos que tenía con él por elemento gacho.

Tommy ha mantenido silencio absoluto sobre el tema de las fiestas a las que se dice acudían muchísimas figuras del ambiente musical, las cuales eran como un parque de diversiones pero libidinosas, Disneylandia para grandes, llenas de desenfreno y sexo retorcido y la verdad es que no creo que nadie fue a esas fiestas con cinturón de castidad y las bacanales nunca han parado desde el Marqués de Sade, que describió por primera vez con palabras el sadomasoquismo. Pero cuando oímos casos como el de Diddy, todos nos volvemos muy morales aunque cuando iban a esas fiestas piensan en todo menos en ir a rezar el rosario.

LOS NUEVOS CELULARES TE HARÁN SENTIR “HIGH”

Según Mark Zuckerberg en 10 años nadie llevará sus teléfonos; usarán gafas de realidad aumentada que ofrecerán una experiencia inmersiva en todo momento.

Ojalá que mejor inventen algo para que nos comuniquemos por telepatía y dejemos de intentar cambiar la realidad viendo redes, celulares o gafas. ¡Saber lo que piensan otros por medio de la telepatía y ayudarlos, eso sería un hallazgo!

LA MUJER DEL AÑO: GALA MONTES

Si yo diera el premio a la Mujer del año, se lo daría a Gala Montes porque es un ejemplo para las mujeres mexicanas. Como ella dice, ya no estamos en la época isabelina donde si una mujer se daba besos con un hombre que no fuera su marido decían que era una “mujer fácil”.

Yo puedo darme a quien quiera porque quiero y eso no me hace una mujer fácil ni dejada, sino una mujer fuerte y poderosa porque me tengo a mí misma y me valoro por lo que soy y lo que logro y no por el hombre que me acompañe.

No es cuestión de poder, es que: "yo soy, yo valgo y ni tú, ni nadie va a pasar por encima de mí, nadie me va a doblegar y te voy a sacar a ti de mi vida sin insultos y sin groserías cuando dejes de respetarme y de valorarme”.

LA MAMÁ GALA NO TEME A SABINE MOUSSIER

Sabine Moussier se refirió a Gala Montes, Brigitte Bozzo y Karime Pindter, las tres “chicas súper ponedoras” como un trío salido de “una escuela de p$tas”.

La mamá de Gala dijo: “La que es una ‘cu$lqu13ra’ es la hija de Sabine. Lo sostengo y no le tengo miedo, si me la encuentro se lo digo en su cara”.