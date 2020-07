Fallaron los pronósticos y los gallos se quitaron las navajas para llevar a cabo el encuentro entre presidentes de dos países donde la pandemia avanza sin parar, puesta en escena sin cubrebocas o sana distancia en medio de alabanzas y abrazos, intercambio de bates de beisbol, uno artesanal y el otro en rojo reafirmando ser republicano, asi vivió el presidente de México este encuentro acompañado por ¿tal vez? los nuevos empresarios del poder, once personas merecedoras de su confianza por considerarles, públicamente en la cena de gala como ¨empresarios con dimensión social que no sólo piensan en acumular ingresos¨, me pregunto qué pensarán aquellos micro, pequeños y grandes empresarios ausentes, que día a día se la juegan para crear riqueza y mantener su entorno con empleos a pesar de la pandemia.

Bella puesta en escena donde cada presidente busca votos para las elecciones, por eso la visita al monumento de Abraham Lincoln y Benito Juárez para recordar la amistad y apoyo que existió entre ellos y ahora se repite entre ¨los amigos¨ Trump y López, como reafirmó Trump en su discurso anterior a la cena, con expresiones llenas de halagos y muestras de amistad, ante un Secretario de Relaciones Exteriores visiblemente cansado, presidentes con sueños más desatinados que los de Sor Juana Inés de La Cruz y la presente ausencia del gran ausente, Presidente Trudeau de Canadá, quien sabiendo que el Tratado se firmó en tiempo y con la ausencia de AMLO, decidió no asistir a esta sesión de bates y halagos.

Tras una llegada casi triunfal del presidente mexicano frente a la imponente imagen de Abraham Lincoln, en apuros se vieron los guardias del servicio secreto de la Unión Americana ante gritos y porras de México - americanos ¨ invitados¨ por la Embajada de México para apoyar la visita, y espontáneos méxico - americanos migrantes y residentes que voluntariamente manifestaron total desacuerdo con la situación que existe en éste y ese país, entre ellos los miembros de la familia Le Barón con su dolor a cuesta ya que no ven color en la resolución a la masacre familiar sufrida por ningún gobierno, mientras los noticieros de la unión americana poca importancia dieron al encuentro ya que hay que resolver becas, aperturas de escuelas, coronavirus y devolución de impuestos, la visita presenta resultado de sueños que como mexicanos no se dan ni aquí ni allá, viviendo en desamores conocidos especialmente por nuestros paisanos que viven el maltrato de las decisiones del actual Trump, quien supo poner su mejor sonrisa y elogió a granel a nuestro pueblo buscando su voto para la reelección diciendo que somos un pueblo valioso, evitando tocar los temas migratorios con el temor no mal infundado de migrantes y avecindados por muchos años en este país, temerosos de que si se reelige seguirá atacando el DACA con la repatriación de hijos que desconocen México. No me queda claro el comentario de nuestro presidente a Trump al decir Gracias porque ¨No ha pretendido tratarnos como colonia¨ ¿qué parte de la historia me perdí? En fin, breve fue la visita y breves los frutos al observar escenarios muy complicados, tanto en México como en USA, en Mexico no hay dinero en las arcas de gobierno y la inseguridad no para a pesar de abrazos y estampitas, en USA total insatisfacción y confusión entre valores y elecciones, lucha de blancos y negros. Mientas el covid avanza contento de la indisciplina de los humanos, el exgobernador de Chihuahua César Duarte será extraditado a México en medio de un idilio¨ qué olvidó tratar el muro fronterizo, drogas, armas y migración, confiados en que ahora somos amigos debemos sostener el no rendirnos aunque quemen los hechos y el miedo no acabe, pues siempre hay una esperanza y fuego en el alma y como espero nos sobre vida para realizar los sueños , espero sus comentarios

