¡Eureka! | Verano de la Ciencia UASLP

Como profesora e investigadora anfitriona, el programa del “Verano de la Ciencia” de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), ha sido muy importante en nuestro compromiso con las y los estudiantes, con la Universidad y principalmente con la sociedad local, estatal, nacional y en algunos momentos, internacional. La educación debe ser flexible y tener muchos caminos.

Más de dos décadas de aprendizaje para mí, hoy ubico los grandes logros alcanzados por quienes han participado, estoy satisfecha de sus maestrías, doctorados, de su carrera como investigadores y desarrollo profesional. Muchas historias para contarles y no alcanzo en esta columna; este gran programa es impulsado por el Rector, Dr. Alejandro Zermeño Guerra; por el Secretario de Investigación y Posgrado, Dr. Amaury de Jesús Pozos Guillén y de manera muy particular, por la Ing. Laura Elena Ochoa Leija; además del Comité Organizador.

Hoy quiero dejarles las palabras de la estudiante Aranxa Alonso de la Cruz, de la licenciatura de Lengua y Literaturas Hispanoamericanas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, quien escogió mi propuesta de “Verano de la Ciencia” de este año 2023

Citaré las palabras de Aranxa, representa a todas y todos quienes han estado conmigo: “Este año decidí aplicar con la intención de ampliar mis conocimientos y profundizar en el proceso que conlleva una investigación. El tema que llamó mi atención fue el trabajo de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y la Inteligencia Artificial (IA), con la doctora Lizy Navarro Zamora, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. El interés en este tema fue debido al fenómeno de las humanidades digitales; este término se refiere a la convergencia de la aplicación de medios digitales y de las humanidades, enfocado también a mi área de expertis, a mi futuro como investigadora, así como laboral”.

Continúa Aranxa: “Durante estas cinco semanas, tuve la oportunidad de explorar la aplicación de inteligencias artificiales a la corrección de textos. Se comenzó con la búsqueda de fundamentación; posteriormente, comenzamos con la revisión de diversas plataformas de IA. En el transcurso de este tiempo fue enriquecedor poder colaborar y aprender al lado de una investigadora, ya que el papel de las mujeres es crucial. La aportación de nuevas perspectivas, conocimientos y experiencias hacen que el conocimiento sea integral y nos beneficie a tod@s”.

Finalmente expresa: “En general, mi “Verano de la Ciencia” fue una experiencia formativa. No solo adquirí conocimientos de mi campo de estudio, sino que también desarrollé habilidades que forman parte de la cultura de la investigación, como la rigurosidad, la dedicación y el compromiso. Esta estancia me dejó con un anhelo por explorar lo que la tecnología puede hacer por las humanidades. La investigación es un proceso continuo y dinámico, me entusiasma ver lo que las próximas generaciones harán. Por último, este verano me permitió reafirmar mi gusto por la investigación y confirmó mi deseo de difundir el conocimiento.”

Gracias a la estudiante Aranxa Alonso de la Cruz, a todas las y los estudiantes que a lo largo de las décadas han estado conmigo en este proceso. Para toda comunicación estoy en los siguientes espacios, correo: lizyuaslp@gmail.com; Instagram: @lizynavarrozamora; Twitter: @LizyNavarro; Facebook: Lizy Navarro