¡Eureka! | Un seguro te asegura

En las y los mexicanos existe el imaginario que nunca pasará algo, esto es el ideal del ser humano; sin embargo, la Covid-19, el reciente huracán Otis en Acapulco volvieron a ubicar en la agenda personal que las incertidumbres de la vida, los problemas, los desastres, son frecuentes; por ello es necesario pensar en la adquisición de los seguros.

Podemos ganar poco o promedio y un seguro nos permitirá proteger nuestro patrimonio; también podemos ganar mucho y perderlo por no tener asegurado lo que hemos construido, nuestra salud o la vida. El imaginario de los seguros parece una idea muy elitista y no lo es; hay un margen muy amplio de posibilidades; consiste en comprar un apoyo que esperamos nunca emplear y que estará allí cuando lo necesitemos.

Quienes llevan este ámbito se llaman agentes de seguros. En una ocasión le pregunté el porqué las personas no compraban más seguros y me comentó: “lo cierto es que se prefiere un viaje, una fiesta, un coche no asegurado, antes de prevenir la protección ante posibles situaciones que puedan suceder”.

En el caso de la salud también hay una diversidad de seguros; pero, es importante adquirir los seguros cuando estamos sanos y no enfermos; por ejemplo, si una persona tiene 35 años y está saludable, es el momento de adquirir una protección de esta naturaleza; si esta misma persona ya es diabética o con alguna otra enfermedad, entonces el costo del seguro se le incrementará mucho.

Otros seguros que también son muy importantes y de hecho, son obligatorios, son los seguros de los coches. Por las condiciones climatológicas, por las condiciones de las carreteras, por las condiciones psicoemocionales, siempre estamos expuestos a tener un accidente o percance; es necesario tener una protección para que el patrimonio no se pierda.

Sí, entendemos que la gente dice “es un dinero tirado”, créame que no,. Los seguros son un dinero invertido de la manera correcta y hay que planear cual es el más urgente. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros tiene todas las ofertas de empresas, de agentes y de posibilidades del seguro.

Cambiemos la mentalidad. Por ejemplo, en Acapulco muchas personas perdieron no sólo su casa, también el automóvil porque no tenían un seguro. Luego, si tenemos hijos es necesario pensar en los seguros de vida, más cuando son menores de edad o no han terminado la carrera. Asegurarse es construir de manera sólida su patrimonio, no importa si vivimos en una comunidad, un municipio, un estado o un país.

Y si aún no tenemos seguros, es importante pensar que son la mejor inversión de nuestro aguinaldo, creo que potenciar la adquisición de ellos se debe fortalecer en el llamado “Buen Fin”. Sume todo lo que adquirió, pregúntese “¿era necesario?”, luego recuerde su pasado y ubique los momentos en los cuales ha necesitado de un seguro.

correo: lizyuaslp@gmail.com