¡Eureka! | SLP y temblores

Ante el cambio climático que vivimos en todo el mundo, la problemática actual para abastecer de agua potable, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, el calentamiento global, el uso excesivo de energía, entre otros, es necesario actuar para prevenir; estar preparados ante posibles desastres naturales o situaciones de riesgo.

Los recientes temblores vividos en diferentes zonas del estado de San Luis Potosí, así como en México y en el mundo, en lugares donde antes no sucedían, nos obligan a ubicar las responsabilidades y a prepararnos; cuando se está en áreas laborales, personales o sociales; es decir, en todo escenario.

De manera permanente se deben desarrollar planes de protección civil ubicando dos elementos trascendentes: la vida y el menor de los daños. Las y los adultos debemos tener conocimientos básicos de primeros auxilios, un botiquín, conocer la ubicación de llaves de gas, agua, electricidad, etc.; mantener la serenidad; el no controlarse puede potenciar los daños en caso de un temblor. Las salidas de emergencia son una obligación en los espacios escolares, empresariales y de fiesta, cuando no existen es una negligencia.

Eliminar todo obstáculo de una ruta de evacuación y contar con la señalética adecuada; no olvidemos que entre la diversidad de seres humanos hay quienes logran un control emocional, mientras otros presentan un pánico absoluto. Se deben ubicar las zonas de seguridad y realizar simulacros continuos para determinar si el proceso de protección es efectivo, educar en la prevención es una obligación.

Durante un temblor, y en general en un evento de riesgo, ubicarse en lugares adecuados, permanecer lejos de los edificios, de cables de electricidad, de ventanas, si usted va manejando detenerse. Una vez que pase la situación de riesgo, establecer si alguien está herido, la salud física y mental de todas y todos, aplicar los primeros auxilios, cerrar las llaves de gas, de agua y de aquello que puede significar un peligro. Escuchar de preferencia la radio, generalmente las líneas telefónicas no funcionan de inmediato o se colapsan.

Ante el cambio climático, los temblores y todas las posibles situaciones, es una obligación y deben supervisarse: la protección civil, los protocolos, los simulacros y las salidas de emergencia. Es necesario continuar con el profundo trabajo que se está realizando en el Gobierno del Estado de San Luis Potosí para ubicar las zonas sísmicas y las que pueden serlo.

La protección civil es indispensable como los seguros médicos o de auto, esperamos que no pase algo; pero, nadie lo puede definir, con eventos de la naturaleza o de cualquier otra índole.