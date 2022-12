¡Eureka! | Salud y Alimentación

Iniciaré con las palabras del Dr. en Psicología Benito Estrada Aranda: “hay que aprender a vivir un día a la vez”. Y precisamente por ello es necesario construir contextos acordes para nuestro bienestar mental y físico; en esta columna le sugiero recomendaciones para la alimentación.

No olvidemos, existe una presión cultural muy fuerte del 12 de diciembre al 6 de enero; pero, lo importante es que usted tome la decisión, esté donde quiera estar y como quiera estar, lo esencial es respetar la libertad y la seguridad de la sociedad, evitar los accidentes a causa de ingerir bebidas alcohólicas en exceso; siempre pensar en nuestra libertad a partir del derecho de las y los demás.

La alimentación es esencial, luego de estas fechas se tienen consecuencias, en ocasiones fatales. Lo primero es cuidar las raciones, se puede comer de todo en esta época; pero, es necesario fijarnos en la cantidad; además, hay mucha gente necesitada, el llamado “recalentado”, toda la comida para el siguiente día, podemos distribuirla en quienes no tienen el mínimo.

Es necesario reducir también el consumo de azúcar a través de los postres navideños. Revisemos la cantidad de personas asistentes a las reuniones y ubiquemos una ración por cada una de ellas, aún para las y los niños. La azúcar refinada no es recomendable, no abuse de ello, tener más postres no significa ser más feliz.

Continuar con la recomendación de comer despacio, con tranquilidad y masticando bien los alimentos. Dejar las prisas, al menos por estos días; por supuesto, en la mayoría de las personas será posible. Sabemos que en el caso del personal de los servicios de salud, de abastecimiento de combustible, de quienes procuran la seguridad, etc. son fechas de mayor trabajo.

Las llamadas “entradas” debemos prepararlas pensando en un equilibrio con el plato fuerte, no se trata de saturar a los invitados, consiste en disfrutar de la compañía y de los alimentos. Es más, unas tortas siempre se disfrutarán por la compañía.

Beber agua lo más que podamos, de preferencia para las personas adultas serán dos litros al día. Dejar los famosos refrescos, tan presentes en la cultura mexicana; para ese momento de fiesta, no llenemos nuestra alma con la comida, jamás se logrará, es necesario disfrutar y alimentarnos con base en las recomendaciones mencionadas que todas y todos los nutriólogos sugieren.

Y las bebidas alcohólicas son responsabilidad de las y los adultos, también como padres vigilemos a los menores de edad y a quienes están aún muy jóvenes para entender las consecuencias; la gente no debe resultar dañada por la irresponsabilidad cultural de no controlar el consumo. Esté con quien esté, sea donde sea, pasemos lo mejor que podamos el 24 y 25 de diciembre, para quienes tenemos una espiritualidad basada en el Cristianismo, católicos, prebisterianos, seamos la que seamos, es el “Nacimiento de Dios”.

