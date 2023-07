¡Eureka! | Salud Mental, Esparcimiento y Fenapo

De manera permanente la salud mental se ve dañada en sectores de la población y esto es independiente del ámbito socioeconómico, del ámbito cultural o del nivel académico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado algunos resultados significativos a partir de la pandemia del Covid-19.

En un 25% de la población mundial ha aumentado la ansiedad y la depresión, esto lo ubicamos en los espacios laborales, familiares y sociales. Reacciones, acciones, comunicaciones verbales y no verbales, que reflejan un problema de salud mental; aunque el aislamiento terminó a finales del año 2021 y en algunos casos hasta el 2022, las consecuencias se pueden presentar en la actualidad.

La misma OMS identifica a la juventud y a las mujeres como los más afectados por la pandemia, lo cual potencia el riesgo de suicidio o comportamientos autodestructivos como situaciones extremas. También menciona un mayor riesgo para las personas con trastornos mentales graves como la psicosis.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), ha establecido en América Latina y el Caribe efectos en adolescentes y jóvenes. El primero es el riesgo en la salud mental de niños, niñas y adolescentes; la ansiedad y la depresión representan la mitad de los padecimientos entre adolescentes de esta región en la que vivimos.

El número impacta, 10 adolescentes mueren cada día por suicidio en la región y es la tercera causa de muerte entre los los jóvenes de 15 a 19 años en América Latina; otro dato es que el 27% de ellas y ellos sintieron ansiedad durante la pandemia. Todo lo anterior significa que estamos ante una realidad de efectos en el bienestar humano mental.

Por lo anterior, es importante reconocer las señales; por ejemplo, cuando una persona violenta a otra, ya sea por acción u omisión, es que tiene un problema de salud mental. Debemos conducirla o conducirlo a recibir tratamiento.

Es muy importante el equilibrio en las actividades, desde enfocarse en lo laboral, como ubicar tiempo de esparcimiento. En San Luis Potosí hay una amplia oferta de actividades para las y los niños; las y los jóvenes; las y los adultos; las y los adultos mayores.Por ejemplo: la visita a los museos, a las actividades de ciencia, a las plazas comerciales, caminar con nuestra mascota, a ver un programa de televisión, a escuchar música es una forma de esparcimiento y de dar equilibrio a nuestras vidas.

Las actividades en la próxima Feria Nacional Potosina (Fenapo) serán muy importantes, afortunadamente abiertas a todo el público, habrá muchos cantantes y grupos musicales que las y los potosinos, las y los ciudadanos de otros lugares del país, escucharán por primera vez en el “Teatro del Pueblo”, de manera gratuita.

Tal vez usted ha podido comprar boletos para asistir a un concierto; pero, muchas personas no, la edición 2022 y 2023 ha sido y será su primera vez. Estas actividades también forman parte de ese equilibrio en las actividades y necesidades humanas. La salud mental no depende de lo económico, del grado académico o del ámbito cultural. Sé que usted me puede decir que el tema del agua es más más prioritario y sí, es una necesidad muy importante; pero, no sólo de “pan y agua” vive el ser humano.