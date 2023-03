¡Eureka! | Redes sociales e infantes

Estamos a unos días de que inicie el periodo vacacional de “Semana Santa y Semana de Pascua”, eventos muy importantes para el Cristianismo. Durante dichos días y de manera permanente, es importante poner mucha atención en el tema de las redes sociales, más cuando se quedan en casa; generalmente las y los padres de familia sólo tienen el día “Jueves y Viernes Santos”, de descanso.

Algunas recomendaciones para los padres son las siguientes: estar informados sobre el manejo de las redes sociales de las y los hijos, ya que esto los puede ayudar a orientarlos mientras estén en ello; de manera particular la de Instagram y TikTok, las más empleadas por ellos. Luego establecer horarios de uso.

Es importante enseñar a los infantes a navegar en dichas redes y ubicar sus riesgos, principalmente el de comunicarse con personas desconocidas. Construir un espacio de confianza con los menores para que le informen constantemente y así evitar todo tipo de riesgo, recordemos que para las generaciones “Z” y la “Alfa” lo digital es su mundo, siempre y cuando tengan el equipo y la conectividad necesaria.

Luego, para una mejor alfabetización digital, explicar la importancia que tiene respetar a los demás; plantear las consecuencias que puede traer si se hace mal uso de las redes sociales; no convertirlas en un castigo o gratificación. Ubicar horarios para el ingreso a las redes sociales durante el día y no en la noche, para supervisarlos.

La formación en el uso de las redes sociales sólo la recibirán en la casa, no existe en la escuela momento en el cual se trabaje sobre el tema. La educación, la procuración de su seguridad, el no caer en ambientes nocivos, es una tarea cuya responsabilidad depende del padre y de la madre, o del tutor de la y el menor de edad.

La pregunta permanente es a qué edad se le debería comprar un celular a un infante y lo cierto es que actualmente es un recurso utilizado para entretener al niño o a la niña desde su primer año de vida, es irreversible este acceso. En este momento no se trata de eliminar, menos con las generaciones recientes, lo más importante es la enseñanza en el manejo de las redes sociales, las cuales no tienen filtraje riguroso para su uso y consumo.

Para los menores, las sugerencias son las siguientes: mantener un alto grado de privacidad, hay información para hacerse pública y otra que no; no agregar a personas desconocidas; no publicar asuntos de la vida privada que los ponga en riesgo; no compartir información personal a desconocidos, por ejemplo la dirección, lugar de ubicación, entre otros.

Mantener cubierta la cámara que puede ser activada sin su permiso; entender la responsabilidad de los contenidos publicados tanto personal como de otras amistades; evitar acordar citas con contactos de las redes sociales; permitir ser monitoreado por sus padres. El padre y la madre de familia siempre deben tener las contraseñas de las redes sociales de un menor de edad.

