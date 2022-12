¡Eureka! | Protección Digital para la Niñez

La responsabilidad parental, es decir de padres y madres, para el cuidado de la niñez es fundamental en esta época. Principalmente, cuando en la casa se deja a las y los niños sin la supervisión de algún adulto responsable, en esta época muchos padres tienen que seguir trabajando aunque sus hijos ya estén de vacaciones. Esta época es de mucho cuidado, desde la salud física, hasta la salud mental.

Algunas recomendaciones para los padres son las siguientes: estar informados sobre el manejo de las redes sociales, esto siempre los podrá ayudar a guiar a las y los niños mientras emplean los espacios digitales. Por supuesto, tal vez ellos tengan mayor habilidad en la movilidad de sus dedos en los dispositivos digitales; pero, no verán los riesgos que usted como padre o madre sí conoce.

Busque orientación y enseñe a los infantes a navegar en el ciberespacio de manera segura, desde la computadora de casa, la tableta o el celular. Construya momentos de confianza para los menores con el objetivo de ser informado constantemente y así evitar todo riesgo. Siempre beneficiará tener un espacio de uso común de los dispositivos, no dejar sólos a su hijo o hija, en zonas cerradas.

Explicarles, sensibilizarlos y mostrarles ejemplos de las posibles consecuencias al hacer un uso incorrecto de las redes sociales y no convertirlas en un castigo o gratificación. La recomendación es que los menores de 15 años no tengan algún tipo de red social; permítales usar sus redes, así ubicará las páginas visitadas. Emplearlas durante el día y no en la noche, la estadística reporta que cada vez, a una edad más temprana, se tienen redes sociales.

Dialogar, comunicarse con las niñas y los niños para enseñarles la información que debe mantenerse privada y no pública; por supuesto, la forma más pertinente de enseñarles es a través de su ejemplo. Ubicar cuales son los riesgos frecuentes y cómo protegerse de personas desconocidas.

Precisarles no compartir información con gente que no confiable; mostrarles ejemplos de como algunas niñas y niños, se han puesto en riesgo al dar información esencial a personas que la utilizaron para cometer delitos. No se trata de tener niños temerosos; pero, sí cuidadosos y gestores de su seguridad.

No permitir jugar videojuegos con personas desconocidas, no tener citas con contactos en las redes sociales y dar el acceso al padre o la madre, a la o el tutor, de las cuentas para ser monitoreado o monitoreada. Existe una responsabilidad del infante; pero, no olvidar la edad y que lamentablemente no han recibido una alfabetización digital para consumir los espacios. Continuaremos con estos temas para el periódo vacacional.

