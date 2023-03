¡Eureka! | Mujer, Violencia y Exclusión

Iniciamos el mes de marzo y el próximo día 8 con el “Día Internacional de la Mujer”, este año 2023 con el lema establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “Por un mundo digital inclusivo: innovación y tecnología para la igualdad de género”. Esta lucha se inició hace décadas y siglos, hoy se tienen grandes avances; sin embargo, continúan los desafíos.

Tras una pandemia por Covid-19 las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han consolidado; sin embargo, han mostrado un mundo conectado frente a uno desconectado y excluido. Reflejan la brecha de la mujer ante las oportunidades y se convierte en uno de los grandes retos para el avance.

Agradecemos a todas las mujeres, hombres y miembros de la comunidad LGBTQ+ por luchar contra la violencia; sin embargo, es necesario para la mujer el acceso a la innovación y al cambio tecnológico; sólo así se alcanzará la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.

En este 2023, cuando las TIC han abierto las distancias, son evidentes los grupos excluidos como los siguientes: las mujeres que no tienen equipo de conectividad; las mujeres sin alfabetización tecnológica; las mujeres que carecen de conectividad a Internet; mujeres indígenas, mujeres de la tercera edad y mujeres que aún teniendo contextos favorables, sus miedos las paralizan.

Necesitamos acción y no discurso, estamos cansadas de palabras manipuladoras. En siglos, décadas y años hemos observado las incongruencias y en muchas ocasiones quienes aparentemente luchan por las mujeres, realmente lo hacen para conseguir otros objetivos de interés personal.

Le pido, por favor, no olvidar el “Violentómetro virtual”, identifique si la han agredido con alguna acción: la exclusión virtual cuando la gente no responde los mensajes enviados a través de las redes sociales, en mensajería instantánea como WhatsApp o de los correos electrónicos. Si no quiere tener comunicación con alguien, le pido expresarlo de manera explícita; mas, si una persona ocupa un cargo pagado con fondos públicos, no puede ignorar y excluir.

En el “Violentómetro virtual” también se tienen los insultos electrónicos, la violación de datos personales; el acecho; el hostigamiento virtual; la suplantación virtual; la difamación virtual; la ciberpersecusión; la vigilancia real y virtual de todo lo que se hace, la extorsión, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento; la trata virtual de personas; entre otras agresiones.

Nada en torno a la violencia contra la mujer me es ajeno. Lamentablemente están otras mujeres, hombres y miembros de la comunidad LGBTQ+ que, aún con el mínimo poder, nos violentan. Usted, yo y todas debemos poner un límite y denunciar, usted y yo tenemos una lucha individual y colectiva.

