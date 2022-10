¡Eureka! | México es un país libre y soberano

Mañana es 12 de octubre, durante la infancia nos adoctrinaban para aprender que este día, debíamos celebrar la llegada de “Cristobal Colón” en 1942. Es importante ubicar el tiempo geopolítico de ese acontecimiento, hoy estamos a más de 500 años de distancia. Tengo amigas y amigos españoles, todas y todos, gente maravillosa, sólo algunas que siguen con ciertos complejos.

Para entender este fenómeno, es decir el porqué las y los españoles sentían que nos habían rescatado y durante muchos años celebramos el 12 de octubre, realicé una investigación científica en 1997, de los libros que consumimos cuando teníamos entre 7 y 11 años, tanto mis amigas españolas como yo.

Los enfoques de los textos de las y los españoles eran distintos a los de nosotros, los libros de mis amigas les presentaban la visión de un mundo muy primitivo y con la llegada la salvación de la “barbarie”. Incorrecto, por supuesto; sin embargo, los textos de nosotros mostraban una visión un tanto favorable de dicha llegada, de hecho ese día era de asueto en aquellos años.

Luego empezó a cambiar, cuando en la educación superior consumíamos textos en otros espacios, como el de Miguel León Portilla “Visión de los Vencidos”. Por supuesto, entendemos que era una época distinta, hoy estamos en otro momento. Actualmente lo más importante es la libertad y soberanía con la cual vivimos en México.

En aquel siglo, de la llegada de Cristobal Colón a este continente que no fue a México, el sometimiento de un pueblo a otro era a través de una opresión absoluta; actualmente esto se ha vuelto muy sutil: las naciones son sometidas a través de la economía, de los recursos naturales, del poder geopolítico, etc. Por ello, es necesario recordar el principio de Benito Juárez: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Este 12 de octubre es una fecha histórica para ubicar en la justa dimensión. Ni mis amigas españolas ni yo estábamos mal. Más allá de las diferencias, todas y todos tenemos los mismos derechos en este mundo, no hay superioridad por raza, riqueza, educación, género, etc. Hay quienes lo entendemos y lo asumimos; lamentablemente también hay quien todavía no supera los complejos, o se sienten superiores o cometen actos de humillación hacia otros.

En otros temas, déjeme platicarle e invitarle, como un homenaje póstumo, el próximo 21 de octubre, a las 18:00 horas, se tendrá la presentación del libro “Ferrocarriles y Ferrocarrileros Potosinos en el Siglo XX”, de la autoría del gran y querido cardenense Miguel Ángel Herrera Bravo. En la presentación estarán la Dra. Luz Carregha Lamadrid y los herederos de nuestro Miguel Ángel. Ojalá pueda acompañarnos, será un gran honor y reconocimiento.

