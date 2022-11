¡Eureka! | Las tradiciones educan

He escuchado la preocupación porque el viernes, de la semana pasada; el lunes, el martes y el miércoles de la presente, no se asistió a los centros de educación básica. Por supuesto, siempre es importante escuchar a las y los ciudadanos; como experta en la materia reiterarles que la formación no sólo se da en las aulas, allí se ubica la educación institucionalizada; también existe la no institucionalizada, la cual es permanente en la familia, con las amistades, a través de los medios digitales, en los espacios culturales, en los viajes y hoy con las mediaciones tecnológicas.

El fin y la presente semana, en San Luis Potosí y en nuestro México, se viven las tradiciones con motivo del día “1 y 2 de Noviembre”. Se han organizado diversos eventos representativos de la cultura potosina y mexicana; las festividades han sido muy accesibles, en las plazas como Fundadores, hasta espacios como el museo “El Laberinto”. No lo minimice, usted y su familia han seguido formándose; no es en el salón, es con las actividades culturales en el mundo externo.

Usted debe estar seguro y segura, educar no significa obtener certificados y títulos, se educa y se forma para la vida. Los recientes días no han sido desperdiciados; por lo visto, las familias han aprovechado estos momentos para convivir, compartir y enseñar la cultura ancestral de nuestro país.

Por supuesto, la enseñanza en las aulas es prioridad; por ejemplo, en la llamada primera infancia la educación preescolar es muy importante, allí se forman competencias esenciales en el pensamiento, en el razonamiento, en la argumentación, en la coordinación psicomotriz; el día de hoy felicitamos al Jardín de Niños “Genaro Codina”, el cual fue fundado el 31 de octubre de 1981 y festejará el próximo viernes sus primeros 40 años.

Este espacio educativo inició con dos grupos en una casa ubicada en la calle de Peral en la colonia Las Pilitas, así se empieza con entusiasmo; hoy se encuentra en Av. Salk 133, de la misma colonia, es un jardín de niños con organización completa, planes de estudio actualizados, con la enseñanza de la educación física y de elementos artísticos a través de la música. El año pasado cumplió los 40 años, se festejan en este 2022 por la pandemia Covid-19.

Lleva el nombre de “Genaro Codina”como homenaje al compositor de la “Marcha de Zacatecas”, considerada el segundo Himno Mexicano. Este espacio educativo se ha caracterizado por una alto nivel educativo, por un gran compromiso social y por una gran responsabilidad ante circunstancias como la pandemia.

Felicidades a la Directora, la Maestra Nancy Navarro; a las educadoras, a los profesores, al personal administrativo y de intendencia; a las y los alumnos, a las y los egresados. Es en el preescolar donde se forma al futuro ciudadano.

