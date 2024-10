¡Eureka! / Las mujeres con Claudia Sheinbaum

Desde ayer tenemos a la primera Presidenta de México, a la Dra. Claudia Sheinbaum, que además de ser una política, es una investigadora científica con un nivel de reconocimiento SNI 2 del Conahcyt; ella es madre, hija y esposa. Esperemos que las reflexiones expresadas se cumplan para nosotras las mujeres y que nuestros contextos mejoren en la casa y en el trabajo, sea en una empresa o en una institución.

Una de las primeras ideas sobre el tema fue: “y digo llegamos, porque no llego sola, llegamos todas”. Efectivamente, el liderazgo de las mujeres es muy importante en la humanidad; debemos de vigilar que sea realmente con una perspectiva de género; es decir, el hecho de que una persona ocupe un puesto de toma de decisiones, no siempre garantiza que actúe de esa manera.

Ayer que tomó posesión comentó que el público fue muy claro en el proceso electoral al decidir que es un tiempo de transformación y es un tiempo de mujeres. Expresó y lo compartimos, que las mujeres fuimos y somos en muchos momentos anuladas, “nos querían hacer creer que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres, poco a poco esa visión ha ido cambiando”.

Como lo afirmó y coincido, sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México, desde diferentes trincheras como Leona Vicario. También habló del reconocimiento, no solo a las heroínas de la patria, sino a todas las mujeres anónimas, a las que lucharon por su sueño y lo lograron, a las que lucharon y no lo lograron, a las que pudieron alzar la voz y las que no lo han hecho.

Visibilidad y apoyo a las mujeres indígenas, a las trabajadoras del hogar que salen de sus pueblos para apoyar a todas las demás, a las mujeres profesionistas que viven limitantes y violencia laboral por acción o por omisión, por anulación, por no visibilizar ni reconocer nuestro trabajo, por esas agresiones que difícilmente se pueden comprobar, mucha de esa violencia proviene de las propias mujeres, de la comunidad LGBTQ+ o de los hombres.

Somos mujeres desde que nacemos hasta que morimos, y frecuentemente la violencia viene de las mujeres cuando conservan el pensamiento patriarcal. La Presidenta precisó los temas de la dignidad, la libertad y la felicidad de la mujer. Un tema que también me compete por mi formación es cuando invitó a a que se nombre con el género a los sustantivos como presidenta, abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera, porque “nos han enseñado que solo lo que se nombra existe”; es un tema del idioma español que deberemos analizar, desde hoy tenemos a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Estoy en los siguientes espacios, correo: lizyuaslp@gmail.com; Instagram: @lizynavarrozamora; X: @LizyNavarro; Facebook: Lizy Navarro.