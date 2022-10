¡Eureka! | La Salud Física y Mental, lo más importante en la vida

Si la pandemia del Covid-19 no nos dejó el aprendizaje significativo de que la salud física y mental son lo más importante en la vida, entonces no hay forma de lograrlo, lo digo como investigadora y experta en educación institucionalizada y no institucionalizada. El 2020 fue el año de la mayor incertidumbre y dolor humano recientes, en lo global y en lo local, las consecuencias por las muertes, las secuelas de los contagios, dejaron efectos en la salud física y mental.

Mañana es el 19 de octubre “Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama”, uno de los temas en la agenda mundial para reducir las muertes por esta enfermedad; le pido apoyar al máximo esta causa; como muchas otras de gran importancia. En las próximas semanas hablaremos de las enfermedades cardiacas; por ejemplo, los síntomas previos a un ataque cardiaco son muy claros en el hombre; pero, no en la mujer.

Tantos temas para tener una salud física y mental se hacen presentes; hay un compromiso de quienes dictan las políticas públicas; es igual o más la responsabilidad de cada una y uno de nosotros. El chequeo permanente en la salud, el destinar recursos económicos es esencial; todas y todos conocemos la difícil situación actual en México y en el Mundo; pero, en lugar de hacer una fiesta, irnos de vacaciones, etc. podemos destinar, el poco o mucho dinero, para nuestra salud.

Entre las recomendaciones para prevenir el cáncer de mama es llevar una alimentación balanceada, disminuir el consumo de azúcar y grasa; hacer ejercicio; mantener un peso adecuado; evitar el consumo de cigarro y alcohol; realizar una autoexploración mamaria mensual a partir de los 20 años; realizarse dos estudios básicos después de los 40 años: la mastografía y el ultrasonido.

Mañana es el día para hacer conciencia de la necesidad de evitar el cáncer de mama, ya se tiene la promesa de algunas farmacéuticas que para el 2030 habrá una vacuna contra el cáncer; ojalá así sea. Mientras, y ante los desafíos actuales, apoyemos, la prevención y el autocuidado son lo mejor, las personas mayores de 18 años tienen una responsabilidad personal; los adultos mayores y los infantes dependen de sus cuidadores.

La salud mental es un tema de urgencia; prevenirlo, reconocerlo y tratarlo es lo mejor. Vivimos ante una diversidad de contextos complejos y complicados, no es raro el incremento y la forma en la cual se han potenciado las enfermedades mentales. No debemos dejar pasar esto, de nada sirve una salud física sin una salud mental.

Todas y todos hemos tenido efectos por la pandemia, sumados a las propias realidades pasadas. Acuda con el o la psicóloga, con el o la psiquiatra, lleve a quien ubique con una situación de enfermedad en sus emociones; no esperemos a hechos fatales. La salud física y mental es nuestra responsabilidad, no hay recompensa que sustituya estas dos grandes riquezas; como dijo una sobrina ante la muerte de su señora madre: cada día debemos reducir las posibilidades de morir.

Para todo comentario están los siguiente espacios: correo lizyuaslp@gmail.com; Instagram: @lizynavarrozamora; Twitter: @LizyNavarro; Facebook: Lizy Navarro.