¡Eureka! | Inteligencia Artificial (IA)

Cuando escuchamos “Inteligencia Artificial” (IA) pareciera que realmente existe un ente con una competencia cognitiva similar a la humana y ampliamente potenciada.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), ha empezado a trabajar sobre este tema, en años recientes. Una de las grandes preocupaciones es la amplia manipulación de la IA.

Igual al Internet o a la imprenta, en su momento, no podemos detenerla y como humanidad debemos conocerla y aprovecharla. Precisamente la Unesco nos dice que los sistemas de inteligencia artificial son tecnologías de procesamiento de la información, las cuales integran modelos y algoritmos que producen una capacidad para aprender y realizar tareas cognitivas. Como resultado se tiene la predicción y la adopción de decisiones en entornos reales y virtuales.

La palabra algoritmo la podemos definir como una serie de pasos organizados, describen el proceso a seguir y luego dan una solución a un problema específico. Entonces estas inteligencias artificiales están diseñadas para funcionar con cierto grado de autonomía porque siempre hay alguien construyéndolas, hay un interés positivo o negativo detrás de ellas. ¿Pueden las inteligencias artificiales manipular la información, los datos, los contenidos, etc.?, por supuesto que sí, por ello se han iniciado acuerdos de códigos de ética para su manejo.

Estas inteligencias artificiales están ya en todos los espacios de la vida humana. Las etapas van desde la investigación científica, la concepción, el desarrollo, hasta el despliegue y la utilización. Junto al mantenimiento, el funcionamiento, la venta, la validación y la terminación del proceso.

En la Inteligencia Artificial entran todas las áreas y actividades del conocimiento como investigadores, programadores, ingenieros, especialistas en datos, usuarios finales, empresas, universidades, entidades públicas y privadas, entre muchos otros, y como seres humanos podemos estar en una etapa de este proceso.

Uno de los primeros desafíos éticos es la desigualdad entre los diversos actores, quienes tienen acceso a esta inteligencia artificial y quienes no; a quienes se les puede manipular más y a quienes no. Aunque también se visibilizan impactos negativos y positivos en las decisiones laborales, el empleo, el trabajo, interacciones sociales, la salud, la educación, los medios de comunicación y los datos personales.

La IA nos sorprende, de seguro usted lo experimenta en algo muy cercano, en sus redes sociales, de repente le aparecen cosas o temas de su interés o deseo, la única manera de saberlo es a través de todos los algoritmos ya establecidos; sin embargo, hay elementos los cuales no han sido totalmente integrados; por ejemplo, las decisiones no se toman sólo con la razón, también entra el corazón. Hay grandes posibilidades de manipular todo lo digital, en América Latina hay una ausencia de verificadores. En el mundo virtual hay más posibilidades de manipulación frente al mundo real; por ello no debemos desconocer el tema y ser conscientes de ello.

Usted, yo y todos somos parte de los mecanismos de inteligencia artificial en diferentes áreas; seguiremos hablando del tema, fundamentado en la Unesco. Para toda comunicación estoy en los siguientes espacios,

correo:

lizyuaslp@gmail.com

Instagram:

@lizynavarrozamora

Twitter:

@LizyNavarro

Facebook:

Lizy Navarro