¡Eureka! | Feria Nacional Potosina 2023

La Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2023 inicia este viernes 4 de agosto y hoy se consolida como la mejor del país. No conozco todas las ferias de las 32 entidades federativas de México; pero, sí la mayoría de ellas, algunos estados tienen dos como Puebla o la Ciudad de México con eventos durante los 12 meses.

San Luis Potosí es un gran estado que tiene el privilegio de estar ubicado en el centro del país, uno de los lugares con grandes posibilidades para lo económico, educativo, científico, cultural, etc. Y el entretenimiento, como parte de la vida humana, es una de las áreas de mayor consolidación de la entidad federativa.

Cuando somos potosinas y potosinos de nacimiento, conocemos todo desde sus entrañas. La Fenapo es parte de ese proceso de crecimiento y de consolidación, hoy como la feria más importante del país, la más organizada en sus instalaciones y logística, y la más accesible para todas y todos los visitantes, al ser gratuita.

Felicitar al gobierno del estado, al Lic. Ricardo Gallardo Cardona por esta renovación e innovación. La feria se ubica en un lugar accesible, estratégico y de gran movilidad, a 5 o 10 minutos de las diversas zonas hoteleras. Esta Feria tiene además la gran oportunidad de la inclusión al ser gratuita y al darnos la oportunidad de estar en conciertos que de otra manera sería imposible para muchos ciudadanos.

En un gran espacio se tiene todo: las exposiciones industriales, las de comercio, las de artesanías, las de la industria restaurantera, las de diversión para jóvenes y adultos, y de manera muy significativa el Teatro del Pueblo. De hecho, me sorprende la falta de empatía de algunas personas que ignoraban que muchas y muchos potosinos no asistían a la feria, en años anteriores, porque no tenían recursos para compar el boleto de ingreso.

Es un espacio de inclusión y en el “Teatro del pueblo” estarán los siguientes cantantes: Los Tigres del Norte; Christian Nodal; Wisin y Yandel; Los Fabulosos Cadillacs; Los Gustos de Mi Apá y Marcado; Cartel de Santa; Pandora y Flans; Los herederos de Nuevo León; Sebastián Yatra; Banda MS; Los Recoditos y Jary Franco; Espinosa Paz; Molotov; Junior H; JD Pantoja y Kim Loaiza; Grupo Firme y Alejandro Fernández. De manera gratuita para las y los potosinos; las y los mexicanos; las y los visitantes extranjeros.

También habrá eventos deportivos, para las y los niños, las y los jóvenes, las y los adultos como el famoso “Palenque”, la página para mayor información es https://www.feriafenapo.com/. ¡Eso sí! Es necesario divertirnos con gran civismo, es un espacio familiar y la responsabilidad es de las autoridades y de las y los ciudadanos, ayudemos a vivirla con cero incidencias.

La y lo invitamos a venir a San Luis Potosí, no olvide las bellezas naturales, gastronómicas y de las personas de los diferentes ecosistemas de las 4 zonas: de la huasteca potosina; la zona media, la zona centro y el altiplano potosino. Técnicamente esto no es ciencia; sin embargo, la psicología nos habla de los momentos de esparcimiento para el bienestar humano.

