¡Eureka! | El testamento y los seguros, no sea inocente

Si usted quiere una familia con salud emocional cuando ya no esté, legalice y comunique las decisiones. La cultura de tener un testamento y contar con seguros lamentablemente están fuera de la cultura mexicana, además de otros temas como la adquisición de los servicios funerarios, etc. Es necesario organizar aquello que sucederá, tarde o temprano, es parte de la vida.

En el caso del testamento debe realizarse, aunque tengamos el mínimo de riqueza; el ser humano cambia cuando los escenarios se transforman, nunca confíe en las palabras, es mejor un documento legal que detenga las injusticias. Cuando la persona es mayor de edad, de 18 o 95 años, es esencial realizarlo, se puede aprovechar el mes de septiembre para un descuento o en cualquier fecha del año, el costo es mínimo frente a los beneficios.

No deje problemas familiares, distanciamientos, no provoque pleitos, heridas, conflictos; es su responsabilidad la existencia de una salud familiar cuando ya no esté, como hablan los psicólogos. Además, las personas adultas se vuelven muy vulnerables y lo hemos visto con personajes famosos como el escultor Félix Cuevas; es más, cuando el adulto mayor todavía tiene todos sus sentidos, es autosuficiente, desafortunadamente es sujeto a las decisiones de la persona que “aparentemente” es su cuidadora o cuidador y uno se preguntaría, ¿es la más cercana por amor o por el interés de quedarse con sus bienes?

Si usted deja una casa a un solo hijo y tiene seis, es una contradicción; en términos de responsabilidad parental los padres hablamos que todos los hijos son iguales y si en su testamento ubica a un solo descendiente como su heredero, entonces usted hizo diferencias; somos nosotros los padres quienes decidimos tener hijos, lo justo es heredar a todos y todas, más allá de la condición socioeconómica o de cualquier índole de cada uno o una.

Diversas investigaciones han mostrado los momentos de fractura de las familias y uno de ellos es cuando se mueren los padres; siempre está el o la “gandalla” que da una diversidad de argumentos, entre ellos el cuidado de los progenitores para quedarse o tener un testamento a su favor; entonces se debe tener la claridad que el cuidado fue por una herencia, por mínima que sea y se impidió la intervención de los demás, en muchas ocasiones hasta negar la entrada a una vivienda o a los festejos familiares. Haciendo honor a este día: “no seamos ni sea inocentes”.

Y la recomendación ante las vicisitudes de la vida, en lugar de una fiesta, en lugar de un viaje, primero compre el seguro de su automóvil, existe una muy amplia oferta de ellos y si puede adquiera uno de salud, comparado con un viaje a la playa, resultan equiparables. Es mejor prevenir; los economistas hablan de estos temas en torno a las finanzas personales, no pierda todo su patrimonio por no prevenir, seguiremos tratando estos asuntos relevantes.

Lo mejor en el 2023: la salud física y emocional. Para todo comentario están los siguientes medios: correo lizyuaslp@gmail.com; Instagram: @lizynavarrozamora; Twitter: @LizyNavarro; Facebook: Lizy Navarro.