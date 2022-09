¡Eureka! | El San Luis Potosí que merecemos

Este lunes fue el primer informe del Gobernador del Estado, Lic Ricardo Gallardo Cardona, y efectivamente, en San Luis Potosí se nota el cambio, a un año de su gestión al frente de la entidad, esperamos sigamos y sigamos creciendo.

Más allá de las filias o de las fobias, de esos sentimientos válidos en toda persona, las y los ciudadanos debemos tener el San Luis Potosí que merecemos. De mi parte el voto de confianza y el apoyo para que se logren los objetivos, en beneficio de la sociedad, en su gestión.

Como usted lo sabe, soy del municipio de Cárdenas, de ahí me vine a San Luis Potosí; luego a la Ciudad de México; posteriormente a España y otros países europeos. Siempre me he sentido en un espacio poco desarrollado; sin embargo, esto tiene que cambiar. Por ejemplo me decían: Cardenas fue un lugar muy importante a principios del siglo XX, no después; luego San Luis Potosí está céntrico, a la pasada de todo, pero sólo para llenar el tanque de gasolina; en Europa me preguntaban cómo podía vivir en la la Ciudad de México, en medio de las circunstancias complicadas.

Ojalá estos espacios, desde mi Cardenas, San Luis Potosí y Ciudad de México, logren tener las condiciones, el desarrollo y el bienestar humano que merecemos. A lo largo de este primer año de la gestión del gobernador Ricardo Gallardo Cardona se ha presentado un avance significativo, para quienes somos potosinos es evidente.

Como experta en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) estoy muy contenta por el proyecto de una conectividad en todo el estado, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. En la primera década del presente siglo se logró; lamentablemente no se le dio mantenimiento, no se actualizó y se destruyó; y una parte importante de la población potosina se quedó como indigente mediática y digital, sin acceso.

Importantes los proyectos construidos para el desarrollo de cada región. San Luis Potosí no sólo es la Capital o la Huasteca Potosina, tenemos 58 municipios con riquezas culturales y naturales; además, ciudadanos y ciudadanas con importantes iniciativas. Siempre lo he dicho, la y lo invito a respaldar las acciones presentes, más allá de sus filias o fobias.

Otro tema esencial es la investigación científica, la cual debe estar vinculada a los problemas, las soluciones y el crecimiento del estado, en todos los ámbitos. Desde el agua hasta la seguridad, desde la comunicación hasta las fallas geológicas, todos los temas. Uno de los proyectos también muy importantes que debe ubicarse en agenda es la Divulgación de la Ciencia, no en los museos alejados de la población, la ciencia debe acercarse a la sociedad.

La educación, desde la inicial, pasando por preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior y posgrado, son esenciales en los planes del actual gobierno. La educación es una piedra angular del desarrollo de toda sociedad y por supuesto, continuar con el impulso al crecimiento económico. Hoy tenemos un gran resultado del licenciado Ricardo Gallardo Cardona; eso sí, le solicitamos incluir más mujeres en su gabinete, en la primera fila, la diversidad en la perspectiva de género es muy importante.

