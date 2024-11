¡Eureka! / El México de los Consensos

En países como México con problemas complejos y complicados es fundamental llegar a los consensos. Los problemas y desacuerdos se viven en todos los grupos, sean en lo micro como una familia o en lo macro como en el caso de toda la nación.

Los consensos están definidos como las coincidencias que se producen por el consentimiento de todos los miembros de un grupo o de varios grupos. Esto significa que no hay imposiciones, que todas las partes y todos los ángulos estuvieron de acuerdo en una decisión u otra.

En México vivimos situaciones en las que es necesario consensar y no imponer, llegar a acuerdos y entender que se toman con base en el beneficio social y no en torno a intereses de grupos focalizados. Esto es algo difícil de entender y apoyar como seres humanos, sobre todo cuando las decisiones no nos benefician.

Hoy tenemos el tema de la reforma al Poder Judicial y, más que opinadores, debemos de sumar a la construcción de coincidencias. De manera frecuente he escuchado las quejas en torno a impartir la justicia, de que no se sanciona a quienes cometen desde un delito penal, hasta situaciones como dar la manutención a un menor de edad cuando los padres se divorcian.

Todas y todos estamos convencidos de que las organizaciones, desde las micro hasta las macro, necesitan actualizarse, deben renovarse y establecer los cambios a corto, mediano y largo plazo. Por lo anterior, el tema de la reforma al Poder Judicial procede como un tema prioritario, posiblemente la forma y el proceso en el que se ha dado, no sea el más conveniente.

Entre los pasos para lograr visiones son las siguientes: 1) la inclusión de todas las personas, 2) la situación tiene que ser significativa, 3) definición de manera autónoma de las reglas para las decisiones, 4) ubicar en el centro la comprensión de los intereses recíprocos y no la negociación.

El 5) búsqueda de soluciones, 6) búsqueda de un acuerdo que sea considerado aceptable por todas las personas participantes y finalmente, 7) comprensión de que se puede alcanzar “el consenso” solamente cuando todos los intereses han sido explorados y se han llevado a cabo todos los intentos para satisfacerlos.

\u0009Desde las organizaciones micro se tiene el aprendizaje; por ello, los consensos se empiezan en los pequeños espacios como la familia, la escuela, las instituciones locales. Lo contrario de consenso es la imposición.

Instagram: @lizynavarrozamora