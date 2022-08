¡Eureka! | El futuro profesionista de las y los jóvenes

Recientemente se han dado los procesos de admisión a los diferentes espacios de educación superior pública, la privada sólo se paga y todos ingresan. Los resultados de ellos, más que ser positivos o negativos, tienen un significado; para quien no ingresó, debe reflexionar si la elección es la mejor opción o si el resultado es la respuesta a dudas e inquietudes en torno a su futuro.

Para quien fue aceptada o aceptado no está asegurada la meta, dependerá de él o ella seguir, detenerse o cambiar. El bienestar humano se construye a partir del equilibrio entre el desarrollo profesional y el personal; el camino de la vida es lo importante para todo ser humano, no sólo la llegada.

El gobierno de San Luis Potosí y el Gobierno Federal han ubicado ofertas para las y los jóvenes, quienes lamentablemente hoy no tienen un espacio. Cierto, una de las peores expresiones verbales y violatorias a los derechos humanos fue el de ubicar la palabra “nini”, en su momento un seudoexperto definía al joven que ni estudiaba ni trabajaba; ¡muy lamentable!

Las oportunidades, las políticas públicas, las construimos los adultos para las nuevas generaciones, si alguien hemos fallado somos los mayores de edad y no los jóvenes. En este nuestro México no hay incapaces, hay grupos sin oportunidades y en contextos muy difíciles, tanto en lo rural como en lo urbano; más cuando recientemente hemos vivido las consecuencias de un acontecimiento histórico y presente de la pandemia del Covid-19.

Entonces, si usted tiene un hijo que no fue seleccionado en una carrera en cierto espacio de educación superior, es necesario plantearse reflexiones sobre este proceso y etapa en la vida de él o ella, como de su familia. No olvidemos, un joven requiere de lo siguiente: apoyo, orientación, mucha dedicación de tiempo, impulso, apertura, entre otros elementos de su contexto personal. Así como todos necesitamos un chequeo médico anual, también orientación educativa cada año.

Lamentablemente, muchos adultos ubican en sus hijos las frustraciones personales, sus ideales no cumplidos, o también anteponen sus metas primero a las de ellos y ellas, luego les dan obligaciones que no corresponden o beneficios no congruentes a su edad. La responsabilidad parental, del padre y de la madre, son esenciales con las y los hijos; hoy lo que menos se da y la causa es la ausencia de tiempo dedicado, en calidad y en cantidad; “eso de tiempo de calidad y no de cantidad” es una justificación falsa.

Este 2022, haya ingresado o no a la educación superior, es un excelente momento para reflexionar sobre su futuro, realidad y contexto, no es momento para el desánimo. Las investigaciones científicas que hemos realizado en torno a estos temas educativos son muy amplias y profundas.

En otros asuntos muy importantes, próximamente tendremos la mejor feria del país, la Feria Nacional Potosina (Fenapo), ya estamos en agosto, un gran evento que permitirá no sólo un crecimiento económico, sobre todo la posibilidad de encontrar espacios de esparcimiento para toda la población, en lo cultural y en la diversión..

