¡Eureka! | El amor

De manera especial en esta columna escribo las frases más significativas sobre el amor, de las y los poetas, las y los pensadores. Oscar Wilde decía: Cuando los hombres aman a las mujeres sólo les dan un poco de su vida; más las mujeres, cuando aman, lo dan todo. Para Lope de Vega: la raíz de todas las pasiones es el amor. De él nace la tristeza, el gozo, la alegría y la desesperación.

Nuestra Gabriela Mistral: Sólo quisiera ser uno de los motivos de tu sonrisa, quizá un pequeño pensamiento de tu mente durante la mañana, o quizá un lindo recuerdo antes de dormir. Sólo quisiera ser una fugaz imagen frente a tus ojos, quizá una voz susurrándote en tu oído, o quizá un leve roce en tus labios. Sólo quisiera ser alguien que quisieras tener a tu lado, quizá no durante todo el día, pero de una u otra forma vivir en ti.

En palabras de Mario Benedetti: Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error humano, es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón. También exponía: Lo mío fue un acto de justicia, te robé un beso porque tú llevabas meses robándome el sueño. Así como: yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Ojalá no fuese conjugación, sino realidad.

La gran Virgina Woolf: El amor es una ilusión, una historia que una construye en su mente, consciente todo el tiempo de que no es verdad, y por eso pon cuidado en no destruir la ilusión. Para ella, más allá de la dificultad de comunicarse uno mismo, existe la suprema dificultad de ser uno mismo.

De Simone de Beauvoir: El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro. Otras de las grades es Rosario Castellanos: Lo único que te pido a cambio es que cuando hables conmigo, cuides tus palabras. Que tus palabras sean justas, que sean del tamaño de tus sentimientos, porque si tú me dices no, y si me dices llueve, para mí está lloviendo. Y si me dices amor, para mí es amor.

Y de los grandes filósofos tenemos a Sócrates: Temed al amor de una mujer más que al odio de un hombre. Para crear una amistad es necesario ser lento, pero cuando estés en ella, sigue firme y constante. Para Platón el verdadero amor es el amor a la sabiduría y al conocimiento, por lo tanto el amor platónico no es el amor al ideal de una persona sino el amor a conocerla y saber de ella. Mientras que la belleza del cuerpo no se halla en el cuerpo mismo sino que es la imagen o reflejo de la belleza espiritual, por lo que el alma humana debería aspirar a conocer y amar esa belleza esencial.

Finalmente para Aristóteles el amor sólo se da entre personas virtuosas y sólo hay amor cuando se siente la ausencia de una persona y se desea su presencia; y lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama.

Para toda comunicación estoy en los siguientes espacios correo: lizyuaslp@gmail.com; Instagram: @lizynavarrozamora; Twitter: @LizyNavarro; Facebook: Lizy Navarro.