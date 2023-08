¡Eureka! | ¿Dónde se educa?

Quienes nos dedicamos al ejercicio y a la investigación de la educación reconocemos los avances y las áreas de oportunidad. Actualmente está en la sociedad el tema del inicio del ciclo escolar 2023-2024 y existen dudas o inquietudes acerca de la agenda mediática que se ha establecido en torno a los libros de texto gratuitos.

Déjeme decirle que una investigación científica sobre los libros de texto actuales no puede realizarse de manera tan rápida, excepto si existiera un colectivo muy amplio de investigadoras e investigadores formados para ello. Se pueden expresar opiniones muy válidas; pero, no olvidemos: el argumento del sarcasmo o el de la descalificación absoluta es el más primitivo y no válido.

Hoy le quiero compartir lo ya completamente comprobado: el modelo constructivista para la educación institucionalizada es el más pertinente en este siglo y en este año 2023. Lev Vygotsky en su modelo socio-cultural estableció los siguientes elementos claves: a) la zona de desarrollo real es el conocimiento previo; b) la zona de desarrollo próximo es el conocimiento nuevo y c) la zona de desarrollo potencial como la evaluación del conocimiento.

David Ausubel estableció como pilar el aprendizaje significativo que tiene como elementos: 1) la base previa; 2) la interacción con el nuevo conocimiento; 3) la relación con el nuevo conocimiento y finalmente, ponerlo en práctica; no solamente en el aula, también en otros espacios de la vida. Estos autores fundamentan los procesos educativos en México

Está comprobado que en las instituciones educativas formales; es decir, desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, superior y posgrado, se forma principalmente en contenidos. Con los resultados de las investigaciones científicas reconocemos que hay otros espacios no institucionalizados de mayor incidencia, en los cuales también se forma la niñez y la juventud.

Están los medios de comunicación analógicos, los medios digitales, los videojuegos, las redes sociales, todas las posibilidades con la mediación de Internet, está el grupo de amigos y sobre todo la familia. Y sí, reiterarle que la educación en el entorno familiar juega el rol más importante, los responsables parentales tienen el absoluto compromiso, con todas las posibilidades actuales de familia.

Precisamente es un área de oportunidad enseñar a consumir y a usar los medios de comunicación, los espacios digitales, las redes sociales y conocer al grupo de amistades. El espacio formal de la escuela, sea presencial o a través de una mediación tecnológica, juega sólo una parte del protagonismo para formar a la o el ser humano.

