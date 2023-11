¡Eureka! | Días y meses de influenza

Inició la temporada de la influenza, mejor conocida como una gripe muy fuerte y que en el año 2009 puso en una situación muy complicada a nuestro país y al mundo. Es un virus respiratorio contagioso que infecta la nariz, la garganta y en algunos casos los pulmones; afortunadamente existe una vacuna para disminuir sus consecuencias que pueden llevar a la muerte.

Hoy tenemos en la agenda personal el tema de la Covid-19; pero, la influenza en el año 2009 también marcó un momento trascendente. Fue el 23 de abril de aquel año cuando se inició el monitoreo del virus AH1N1, un virus específico, y se confirmó que el virus hallado en pacientes con influenza en México era idéntico al que se había encontrado en personas al sur del país vecino, de Estados Unidos.

En el mundo se presentó el fenómeno el siglo pasado, de 1918 a 1920, en aquella época hubo muertes; pero, no se tiene una estadística exacta. En el presente siglo se contaba con una vacuna que no se había generalizado a toda la población, sobre todo a infantes, personas adultas mayores y con comorbilidades.

El virus de la influenza muta cada año; es muy importante tener la vacuna anual que generalmente llega a todos los países en el mes de septiembre. Es un virus que prevalece a finales de la estación de otoño, de invierno y principios de primavera. Si tiene niños menores de 5 años, personas adultas con comorbilidad o de la tercera edad, es necesario aplicarse la vacuna.

Actualmente ya se tienen medicamentos muy efectivos para este padecimiento como son el oseltamivir oral o zanamivir para inhalar. Con la influenza ubicamos medidas de higiene; sin embargo, con el paso del tiempo, de los años, nos volvimos a relajar y por ello la Covid-19 tuvo efectos que se han convertido en un antes y un después en México y en el mundo.

No debe olvidar que la influenza puede causar una enfermedad leve o grave. Algunos de los síntomas que se han manifestado como frecuentes para quien está contagiado son: fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, secreción, dolores musculares o corporales, dolores de cabeza, fatiga, neumonía y algunas personas pueden llegar a presentar vómito o diarrea.

El virus de la influenza se transmite a través de las gotas cuando las personas tosen, estornudan o hablan, esas gotas caen a la boca o en la nariz. Aunque es poco frecuente el contagio se puede dar si se toca una superficie o un objeto contaminado y luego se lleva con las manos a la nariz, boca o a los ojos.

Está cerca el evento del “Buen fin”, el llamado “Puente de la Revolución Mexicana”, las fiestas de la “Virgen de Guadalupe”, “La Navidad”, el “Fin de año”, etc., etc., es importante ser responsables con las medidas de protección que tenemos en el entorno familiar y social; asimismo, si consideramos que podemos estar contagiados tomemos medidas de protección para las y los demás con un cubrebocas, lavado frecuente de manos, etc. La salud personal y social es responsabilidad de todos y todas.