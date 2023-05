¡Eureka! | Desafíos Educativos

Uno de los grandes desafíos posteriores a la pandemia por la Covid-19 es la educación; todos los grupos que intervienen en el proceso educativo tuvieron consecuencias emocionales, desde las y los estudiantes, las y los docentes, las y los directivos, las y los padres de familia; en general, en todos los niveles educativos.

En dichas consecuencias es visible la diferencia entre el sistema educativo público y el privado. Este último sector con los recursos de equipo tecnológico y de conectividad lograron un avance, si no el ideal, sí lo suficiente para no detener el proceso. Lamentablemente no sucedió en el sector público, en el cual la carencia de equipo, conectividad a Internet y en muchas ocasiones la no competencia tecnológica, provocó estancamientos o retrocesos.

El próximo “15 de Mayo” celebramos el día de la Maestra y el Maestro. Este es el único profesionista que forma a todas las demás profesiones, en todos sus niveles: educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, superior y posgrado. En ese proceso, las y los docentes han incidido en el avance, tanto en el aprendizaje como en el personal.

Como lo decía el gran José Vasconcelos, una de sus sobrinas bisnieta fue mi compañera de la licenciatura: “Es legítimamente maestro el que trata de aprender y se empeña en mejorarse a sí mismo. Maestros son quienes se apresuran a dar sin reserva el buen consejo, el secreto recóndito cuya conquista acaso ha costado dolor y esfuerzo. Uno que ya pasó por distintas pruebas y no ha perdido la esperanza de escalar los cielos, ése es un maestro”.

En palabras de Paulo Freire: “Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre” y ese es el papel de la y el docente, estar en un círculo virtuoso de enseñanza y aprendizaje. En todas las etapas de la vida, la mejor enseñanza es a través de la congruencia entre el discurso y la acción.

Otra de las consecuencias de la pandemia fue la alta deserción escolar de estudiantes que provenían de los espacios públicos, es un reto en el cual debemos ofrecer otras alternativas, más en la educación media superior y superior, cuando la mayoría de las deserciones se dieron a causa de que los jóvenes debían trabajar para llevar recursos a sus familias.

El próximo “15 de Mayo” celebremos a las y los Docentes, reconozcamos la labor realizada durante la pandemia, el reto de formar a las y los futuros ciudadanos. Como reiteraba Lev Vygotsky: “Lo que un niño puede hacer hoy con ayuda, será capaz de hacerlo por sí mismo mañana”.

Y nuestro gran Edgar Morin: “Educar para comprender las matemáticas o cualquier otra disciplina es una cosa, educar para la comprensión humana es otra; ahí se encuentra justamente la misión espiritual de la educación, enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad”.

Aprovecho para felicitar a todas las mamás este “10 de Mayo”, en especial a la mía.

