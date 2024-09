¡Eureka! | Consensos

De manera permanente y por las propias características de la humanidad, en los ámbitos locales, nacionales e internacionales, los conflictos son constantes; por lo cual, buscar soluciones como consensos es indispensable. Estos acuerdos no se tratan de que una parte ceda, si no de ubicar los ámbitos en los cuales se puede flexibilizar y encontrar la solución de problemas.

Uno de los primeros pasos siempre será la comunicación, la cual es la base de todas las relaciones y el comienzo para lograr consensos. Para ello, es necesario buscar espacios neutrales en los cuales se expresen las diversas posturas y las diferencias sin que un grupo se sienta amenazado.

Escuchar a los demás es pieza clave en la conversación y en el diálogo. Esto permite entender y no reaccionar de manera negativa ante las opiniones ajenas; en este se ubican las coincidencias y los puntos de encuentro para lograr una solución. A partir de ello, localizar los posibles acuerdos con base en su prioridad, para determinar el lugar y planificar el proceso.

Para reconocer y situar los temas es obligatorio profundizar y tomar tiempo para dar las respuestas acordes a las complejidades del fenómeno; se deben focalizar los liderazgos con reconocimientos de ambas partes, en los cuales también sea evidente la apertura por solucionar los problemas.

Esta mediación es una pieza clave desde el inicio, clarificar los argumentos para no ampliar el conflicto; es decir, no descalificar a la persona ni el tema, si no conocer los elementos; todo problema es importante porque es de los seres humanos; de hecho, algunos pueden escalar de lo micro a lo macro.

En el ámbito emocional se debe desarrollar la empatía hacia la otra persona o grupo de personas que manifiestan un desacuerdo ante cierta situación. Mantener la calma y la ecuanimidad conforman la solución, hoy que en México se viven posturas polarizadas, es recomendable ubicar las coincidencias y objetivos comunes, no las diferencias absolutas.

Además, debemos reconocer el interés por tener una vida sustentable con bienestar humano, los cambios son parte de la evolución. En este México del 2024 es necesario que pensemos en los demás y seamos personas de mentalidad abierta para entonces llegar juntos a consensos que beneficien en temas como la reforma judicial, los organismos autónomos, el apoyo a grupos vulnerables, entre otros.