¡Eureka! | Comunicación de la Ciencia para la Protección Civil

La Comunicación de la Ciencia sirve para educar y comunicar en espacios no institucionalizados de los temas importantes para la vida. En la escuela, desde la educación inicial hasta la licenciatura se aprenden muchos temas; pero, no todos los que necesitamos en la vida cotidiana. Al final de una licenciatura, de una maestría o de un doctorado somos expertos en una pequeña parte del conocimiento e ignorantes en la mayoría de los ámbitos.

La investigación científica ha generado resultados para tomar las mejores decisiones en casos de temblores, y México tiene zonas sísmicas, al igual que San Luis Potosí, septiembre es el mes que representa este tema para nuestro país. Estar preparados en las construcciones, de casas o de edificios, es igual de importante que estar formados para actuar de la manera más pertinente.

En la protección civil, de cualquier situación, lo primero es mantener la calma; es decir, guardar una ecuanimidad emocional, esto no quiere decir que no se sienta miedo, tristeza u otro sentimiento, significa manejarlo de manera que permita salir de la situación, luego podremos tener una catarsis como personas. Las cuatro etapas de gran relevancia en caso de sismos son: a) qué medidas tomar antes de un sismo, b) qué hacer en el alertamiento sísmico, c) qué hacer durante el sismo y d) después de éste.

Lo primero es hacer un plan para la familia y para el ámbito laboral. En el caso de la alerta sísmica, si es posible salir del inmueble y seguir las rutas de evacuación; si no se pudo, ubicarse en las áreas de menor riesgo: alejarse de las ventanas, muebles, espejos, plantas u otros objetos pesados que puedan caer. Si hay niños, personas de la tercera edad o con alguna discapacidad, es importante ayudarles.

No hacer uso de las escaleras ni de los elevadores, retirarse del inmueble y estar en zonas libres de riesgo cuando el movimiento telúrico haya concluido y si la ruta de evacuación lo posibilita. Atender las indicaciones de los brigadistas expertos en protección civil; realizar la interrupción de los servicios de gas, agua y electricidad, lo más pronto posible. Emplear el celular de manera responsable para emergencias, ayudar a calmar a las personas que se encuentren en una situación de crisis.

Precisamente, el viernes pasado compartí con el equipo actual y el que ingresará al Consejo de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), la importancia de la Comunicación de la Ciencia para seguirnos formando en los temas que nos deben ocupar como seres humanos. Tener un título académico da elementos de formación; pero, no todo lo que requerimientos para la sustentabilidad de nuestra vida, los mayores aprendizajes se dan en los espacios no institucionales; ésta debe ser una apuesta a corto, mediano y largo plazo.

