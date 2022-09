¡Eureka! | ¿Cómo protegernos en un sismo?

La protección civil

sabemos, San Luis Potosí es una zona sísmica, así como algunos de sus municipios; además, tiene una serie de fallas geológicas. Si la pregunta es ¿quién tiene la culpa?, la respuesta es nadie; sin embargo, todas y todos, las autoridades locales, estatales y federales, somos responsables de seguir protocolos y procurar el menor daño.

Cuando las situaciones dependen totalmente del ser humano es distinto; pero, cuando los acontecimientos son parte del mundo, de la Tierra viva y muy activa, debemos de estar lo mejor preparados, en todos sentidos, para cuando ocurra alguna situación natural. Lo más importante es salvar la vida, en el extremo ubico investigar cuando hacemos una inversión: ¿dónde comprar una casa y dónde podríamos perder el patrimonio?, ¿dónde hay cierto tipo de contaminación y dónde no la hay? aún cuando el lugar sea muy hermoso.

Las y los mexicanos tenemos tatuada la fecha del “19 de Septiembre”, los sismos en dicho día han estado presentes en varias generaciones que hoy viven. De seguro habrá una investigación científica al respecto, las coincidencias en las probabilidades. El pasado lunes lo recordamos, lo vivimos y muchos de nosotros traemos esas imágenes al presente.

Por alguna razón, o por muchas, hemos decidido vivir en un lugar. Alguien podrá comentar, como me lo dijo una amiga europea, ¿cómo pueden vivir en la Ciudad de México o en otros espacios son completamente zonas sísmica? La respuesta es conocer nuestra historia y como se fueron dando los asentamientos.

No solamente en las instituciones educativas, en los espacios laborales, desde nuestra casa debemos hacer un plan de protección civil, para todos los escenarios de situaciones en donde nuestra vida corre riesgos. Pensar que no va a suceder algo, es un imaginario que se lo debemos dejar a la niñez y a la juventud, no a las personas mayores de 18 años; la protección civil es un tema permanente; se compra el seguro de un automóvil no para chocar, para tener un contexto de respuesta sustentable ante una emergencia.

No significa vivir con miedo, significa vivir con protocolos para sufrir las menores consecuencias. Por ello, cuando sienta un temblor, es decir que la zona donde vivimos está sufriendo el efecto de un sismo, le pido lo siguiente: mantenga la calma, debemos de aprender a tranquilizaros en segundos en este tipo de situaciones, nunca entrar en la llamada “histeria”, menos en la colectiva; luego acerquémonos de manera inmediata al lugar de mayor seguridad en la construcción, generalmente son los pilares, en términos coloquiales “castillos”.

Si observamos en segundos que el lugar donde nos ubicamos tiene las condiciones seguras, bajemos a un lugar llamado “punto de encuentro”, generalmente está ubicada en todo lugar, siempre y cuando la institución, la empresa o la familia asumala responsabilidad de estos protocolos. Estoy segura que el área de Protección Civil del Gobierno del Estado cada vez se fortalecerá más, como lo han venido haciendo, con más personal de base y con más instrumentos de medición y de diagnóstico. Continuamos la próxima semana, la protección civil tiene fundamentación científica en el conocimiento de las ciencias exactas y en el comportamiento humano.

