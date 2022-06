Alfabetización Digital

Vivimos en el hoy inmersos en los espacios digitales, de hecho hay un mundo dividido: los conectados y los desconectados; los que tienen acceso a las TIC y los indigentes mediáticos; los alfabetizados en los usos mediáticos-digitales y los analfabetas en ellos. Me permitiré hacer una acotación, también se presenta la situación de quienes tienen acceso a Internet por una situación económica y de acceso; es decir, por contar con los recursos económicos para una conectividad y equipo de cómputo; pero, son analfabetas para su manejo, uso e interpretación.

Por supuesto, lo vivido con la pandemia del Covid-19 puso en evidencia la necesidad de la conectividad y de la alfabetización en este ámbito. En la educación institucionalizada en las escuelas se establece la enseñanza de la lectura y escritura; pero, nunca se forma en el uso y consumo de los medios de comunicación y del mundo de Internet. Temas urgentes para incorporar en el sistema educativo, desde el nivel inicial, los bebés utilizan las aplicaciones digitales en el celular de la madre o el padre; pasando por la educación primaria, secundaria, media superior, superior y posgrado; urge lograr aprendizajes significativos para emplear, consumir y vivir en los espacios digitales. Una alfabetización mediática también para los adultos; pondré un ejemplo, en muchos casos el incorrecto uso de la aplicación del “WhatsApp”, la más usada como mensajería instantánea en comparación con “Signal”, la más segura, o “Telegram”.

Como resultados de investigaciones científicas tenemos algunas sugerencias para los famosísimos grupos de “WhatsApp”: entenderlos como espacios de comunicación grupal, no individual, ni de persona a persona; son para transmitir información y lograr comunicarse, no para desinformar o como se dice en lo coloquial: “transmitir chismes”; no monopolizar el espacio, si es grupal, tiene que motivarse la comunicación de los integrantes; tratar temas simples y sencillos, nunca complejos ni complicados porque se hará más grande toda situación; respetar la privacidad y diferencia; no bloquear al grupo, establecer reglas de uso, entre otros.

Siempre ubique las palomitas azules, no activarlas es un ejemplo claro de la no comunicación; es decir, de un ser humano que sólo quiere enterarse, pero no quiere que sepan de él o ella. Si esa es su postura, entonces no utilice estas aplicaciones aunque técnicamente se lo permitan, ignorar es una agresión, la no respuesta es una violencia. Seguiremos tratando estos temas, sobre todo cuando se acercan las vacaciones de las y los niños, las y los jóvenes, quienes pasan más horas conectados a Internet, en sus diversas formas.

Felicidades a todos los “Papás” por el próximo domingo, “Día del Padre”, en la construcción del ser humano es trascendental y esencial su existencia; a mi padre, a mi esposo, a mi suegro, a mi hermano, a mis cuñados, a mis amigos periodistas, a mis amigos en general, a mis colegas, etc. tengo la fortuna de conocer a grandes hombres. Para toda comunicación estoy en el correo lizyuaslp@gmail.com; Instagram: @lizynavarrozamora; Twitter: @LizyNavarro; Facebook: Lizy Navarro.