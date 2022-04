Vota este 10 de abril, ¡construye la democracia!

Este próximo 10 de abril, quienes estamos en territorio mexicano debemos cumplir con nuestro civismo al ejercer el voto y mostrar nuestra participación ciudadana en el proceso “Revocación de Mandato 2022”, organizado por el Instituto Federal Electoral (INE). Recuerdo mucho las enseñanzas de mi padre desde que estaba pequeña y que hoy las sigo aprendiendo de él sobre el civismo, el cual no nace del corazón, sino de la razón; no nace de las filias o las fobias, se construye a partir del razonamiento y la educación recibida.

Tampoco hablo de los grados académicos, es necesario mostrar la educación aprendida en el hogar, en la escuela, en el grupo de amigos, etc. Conozco perfectamente las diversas posturas; pero, quienes somos demócratas y trabajamos para construir mejores sociedades este proceso beneficia y no daña. Como en su momento lo hizo la heroína a la que admiro más, Leona Vicario, la participación ciudadana no es por un tema individual, si no por un colectivo. Este acto no es sólo para el actual sexenio, es una evaluación para los sexenios siguientes.

Las y los adultos no debemos basar nuestras decisiones y acciones a partir de las emociones, los años deben dar madurez y estamos más obligados quienes tenemos grados académicos.

La participación ciudadana permite la intervención de las mujeres, los hombres y los miembros de la comunidad LGBTQ+ en la esfera pública, en función de los intereses de la sociedad.

Por ello, participe este próximo 10 de abril, el próximo domingo, en el proceso organizado por el INE, para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de quien en su momento esté como Presidente de la República. Este año la pregunta ubicada en la boleta será: ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

Tache la mejor opción para usted: a). Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza y b) Que siga en la Presidencia de la República. De hecho el mismo INE habla de cultura cívica en su página “web”, veremos si ha alcanzado este objetivo a lo largo de los años. busque su casilla en este enlace UbicaTuCasilla

¡No olvide!, la democracia se construye con participación; ¡claro!, siempre hay aspectos a mejorar en todo proceso, éste es un avance para los próximos sexenios; si se abstiene y no va, el mensaje no será claro. De hecho, quien no asista a emitir su decisión comunica su acuerdo con la gestión actual.

Lo mejor es su participación, estoy convencida de la existencia de mexicanos y mexicanas responsables. Yo sí estaré, cumpliré como mexicana, nacida en estas tierras, con mi responsabilidad cívica.

