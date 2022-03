Las necesidades de la capital potosina

En los países que llamamos desarrollados las políticas públicas se han planteado a corto, pero sobre todo a un mediano y largo plazo. Al pasar las elecciones partidistas y a meses de ocupar los espacios de elección, debe existir un proceso de construcción de un proyecto para el futuro de lugares como la capital potosina, de nuestro estado.

Todas y todos somos conscientes que el hoy es producto del pasado, de los años, de los lustros y de las décadas anteriores. El presente es fundamental para el futuro de la capital que queremos en 30 años; pero, al ser un proceso, tenemos la urgencia de iniciar esos proyectos de largo alcance.

El primer problema urgente de la capital potosina es el agua. Frecuentemente usted escucha de la carencia, así como de los fallas con la presa “El Realito”, de pozos contaminados y de pozos clandestinos e irregulares. El agua es el elemento esencial, sin alimento podemos vivir unos días, sin agua imposible.

Lo primero es hacer un diagnóstico del vital líquido, de nuestra “huella hídrica” de cada potosina y potosino, una investigación profunda y multidisciplinaria. No es solamente la falta de abastecimiento, es la irregularidad en ésta, la ausencia de una medición adecuada de consumo, tanto para lo privado como para las empresas; por ejemplo, en algunas colonias se mide con tarjeta y en otras llega un excesivo cobro sin recibir agua. De seguir así, en unos cuantos años el problema será mayor al actual y no será justo para las y los ciudadanos. Necesitamos mentes de visión que realmente se enfoquen en este tema.

El siguiente asunto es el de las inundaciones, tal vez usted lo ha visto sólo en algunos días y en algunas calles de la capital, pareciera que no sucederá. Las decisiones sobre si construir o no construir en ciertos cerros deben tener fundamento en la sustentabilidad de la capital potosina. Los cerros ya no permitirán el filtraje con las construcciones, el centro de la ciudad, junto a todas las zonas colindantes, quedarán inundadas como ha sucedido en otros lugares del país, cuando suceda se perderá el patrimonio de los potosinos y las riquezas culturales.

Esto se puede evitar, las ciudades no crecen con base en intereses particulares, sino en una proyección a futuro. Además, la capital tiene zonas sísmicas ya ubicadas y otras que están en estudio, el hecho de vivir en una zona cara no significa mayor seguridad. Además, en diversas zonas, tenemos los restos de sustancias de empresas mineras que han estado en la capital.

Por supuesto, necesitamos una proyección económica fundamentada en el derecho de los trabajadores. Bienvenidas todas las empresas extranjeras que respeten las normativas y que traten al trabajador potosino como al de sus países. No caigamos en situaciones como Bangladesh, sí hay trabajo; pero, muy mal remunerado y con pésimas condiciones laborales.

Necesitamos una conectividad de mínimo 4G en toda la capital, en todas las zonas y gratuito, necesitamos más instituciones de educación superior, resaltar las riquezas culturales de la capital potosina, entre muchas otras proyecciones.

Hagamos de San Luis Potosí la capital del centro del país, el referente, el lugar de sustentabilidad humana, económica, cultural, social, de salud, entre muchos otros. Para lograrlo, se deben hacer diagnósticos científicos serios, formales y multidisciplinarios, los cuales superan los intereses partidistas.

Espero se comunique al correo lizyuaslp@gmail.com; Instagram: @lizynavarrozamora; Twitter: @LizyNavarro; Facebook: Lizy Navarro.