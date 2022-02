La mujer en la ciencia, desafíos por vencer

La pandemia de Covid-19 trajo secuelas negativas en diversos ámbitos, el poco desarrollo de la mujer en la ciencia es uno de ellos y esto se suma a los grandes desafíos por vencer que tenemos como investigadoras. Continuamos el tema de la semana pasada por el día “De la niña y la mujer en la ciencia”.

Es necesario construir un programa focalizado a este sector. Ubicar reglas iguales para las mujeres y los hombres en la ciencia no es abrir oportunidades, es necesario considerar las realidades propias del género, como la condición de la maternidad, eso sí es un avance, ejemplo de ello es el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Lo macro en las organizaciones como el Conacyt, se debe de ubicar en lo micro, en las estructuras más pequeñas, bajar a las instituciones educativas y de investigación, desarrollar políticas públicas inclusivas con condiciones y contextos de real avance para las mujeres. Por ejemplo, es un sofisma que lo justo son reglamentos iguales para hombres y mujeres investigadoras; por supuesto que no, se necesitan condiciones para superar las brechas de género, de condiciones socioeconómicas y también de áreas del conocimiento.

¡Claro!, se ha avanzado en el número de mujeres que ingresan a las licenciaturas, a las ingenierías, a las maestrías, a los doctorados. No es suficiente, es necesario un programa para las mujeres investigadoras a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, se piensa que el acoso es el único ataque a la mujer, y no; además las agresiones vienen de hombres, de mujeres y de miembros de la comunidad LGBTQ+.

Dicho programa deberá basarse en un diagnóstico profundo, censar y no encuestar, a todas las mujeres investigadoras; conocer los diferentes proyectos personales, cada una ha elegido diferentes caminos en el ámbito personal y como investigadoras. Es un género, pero no tenemos realidades homologadas.

El diagnóstico deberá profundizar en las diferentes agresiones, en todas sus modalidades como las siguientes: las agresiones verbales, hacer públicos temas personales, imponer decisiones y no considerar los objetivos de cada una, no reconocer las trayectorias, entre muchas otras todavía existentes.

Darle respuesta rápida y expedita a la mujer investigadora que denuncie, no bloquear sus avances, no bloquear sus iniciativas, no matar el interés por seguir, no matar su espíritu; lamentablemente muchas mujeres se han detenido antes estas situaciones, apoyar las denuncias y no matar ni su razón, ni su corazón.

Lo que hagamos hoy repercutirá en las mujeres del mañana, muchas hemos luchado desde hace décadas y lo seguiremos haciendo. Y si usted tienen madre, si usted tiene hijas, si usted tiene esposa, si usted tiene hermanas, si usted tiene primas, apoye, todo suma; si está en un espacio de toma de decisiones tiene un compromiso mucho mayor.

Sigámonos cuidando, la pandemia del Covid-19 no ha terminado y uno se puede contagiar muy fácilmente.

