La deserción escolar en el año 2022

La pandemia Covid-19 ha dejado problemas educativos muy significativos, podemos mencionar el rezago y la deserción provocados por realidades como las siguientes: el nulo o pobre acceso a la conectividad de Internet; el no contar con equipo de cómputo actualizado; el perder en muchos casos la estabilidad familiar por la muerte de un ser querido, el no tener una estabilidad emocional para continuar, entre muchas otras causas.

Las y los adultos, al menos en teoría, contamos con más herramientas emocionales para seguir ante las realidades adversas, pero lamentablemente las y los niños, las y los adolescentes, las y los jóvenes tienen otra situación, sobre todo cuando el núcleo familiar, sea cual sea, ha sido afectado por esta pandemia.

El sentirse con retraso en el aprendizaje, el no tener motivación para continuar, el no contar con apoyo económico para satisfacer las demandas solicitadas por la o el maestro; el tener la presión de llevar recursos económicos a la casa para satisfacer los requerimientos familiares más básicos, son razones que motivan la deserción escolar en todos los niveles, desde preescolar, primaria, secundaria, educación media superior, hasta licenciatura y posgrado.

Cada nivel educativo tiene sus propias necesidades y sus propios desafíos, pero hay constantes en todos. Los sistemas educativos no estaban preparados para la realidad de la pandemia del Covid-19, por ello es necesario evaluar las pérdidas de aprendizaje y revisar los avances.

También otorgar cursos de nivelación académica, apoyo emocional para asegurar una retención escolar, de hecho todas y todos los alumnos necesitan mínimo una sesión de este apoyo psicológico. En los medios de comunicación nos sorprende cuando nos informan sobre el suicidio de una persona quien aparentemente lo tenía todo, al menos visibilizado en su redes sociales; lamentablemente los problemas emocionales siempre se expresan, pero los ignoramos y si alguien lo ve, sólo hace sugerencias, regaña, pero no actua ni apoya realmente.

Reestructurar las fechas académicas, no tienen que ser las mismas organizadas desde hace décadas. De hecho cuando uno ve los calendarios escolares, se da cuenta que nada se ha movido oficialmente, esto es un reflejo de la no comprensión, de la incompetencia o incapacidad en educación para ubicar lo que está visible.

El proceso educativo no sólo se construye profesora-profesor-estudiante, la familia es muy importante. Fomentar la inscripción, no es sólo informar de las estadísticas, si no a través de programas tutoriales, identificar quienes están en riesgo de no continuar; llamarles, motivarles, de nada sirven los datos convertidos en números fríos. La deserción y el rezago son una realidad trágica de esta pandemia, debe de presentarse un programa asertivo, por supuesto, desde la institución educativa, la que en teoría está capacitada para ello.

Y este 2 de febrero, “Día de la Virgen de la Candelaria”, a cuidarse, la responsabilidad de no contagiarse de Covid-19 es de quien organiza un evento y de quien asiste. Ojalá se comunique al correo lizyuaslp@gmail.com; Instagram: @lizynavarrozamora; Twitter: @LizyNavarro; Facebook: Lizy Navarro.