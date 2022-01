¿Cómo evitar contagiarnos del Covid-19 en este 2022?

Ante la variante Ómicron que provoca la enfermedad del Covid-19, y que a finales del 2021 e inicios del 2022 ha encendido las alarmas en todo el mundo, es necesario continuar al máximo con las precauciones. Todas y todos estamos muy cansados, todas y todos quisiéramos hacer una vida como aquella de marzo del 2020, pero es imposible.

Cuando escucho las palabras de personas como: “pues hay que hacer la vida cotidiana”, “no podemos estar encerrados”; “ya ha pasado mucho tiempo y esto no termina”, por supuesto son expresiones entendibles y se comparten; sin embargo, nos debe regular la razón y no la emoción en temas de salud. He visto a muchos adultos hacer berrinches por la situación actual, muy similares a lo que hacen las y los niños; ese comportamiento no nos ayuda ni en lo local, ni en lo global.

Esto es como la crisis del cambio climático, si todo se lo dejamos a las y los demás sin aportar algo, no lograremos cambiar y mejorar el futuro de las siguientes generaciones. Entonces debemos asumir responsabilidades como ciudadanos, para quienes somos mayores de 18 años; además, de orientar a las y los infantes.

Algunas recomendaciones vigentes son las siguientes: si tuvo la suerte de no contagiarse, a pesar de que hizo fiestas en grande, salió de vacaciones a la playa, le pasó como ganarse la lotería; pero le pido no seguir confiando en su suerte, de aquí en adelante sólo reúnase con un máximo de 10 personas e intente hacerlo en espacios amplios y al aire libre.

Sobre los cubrebocas, de preferencia emplear los N95 o KN95; por favor, no los lave, puede reutilizarlos si los deja descansar en papel estraza, ese cafecito que daban anteriormente cuando uno compraba tacos, con tres días es suficiente. En ocasiones la economía está muy lastimada, sobre todo en enero, si es así, póngase varios de tela o de tricapa; y lo más importante, utilice el cubrebocas de manera correcta, de nada sirve comprarse el mejor o el más caro si tiene destapada la nariz o deja huecos en donde se puede filtrar el virus.

No olvidemos, la forma más segura de contagiarse es por las gotas de saliva y los llamados aerosoles. Un cubrebocas correctamente colocado impedirá el paso del virus, claro es muy molesto, pero más terrible es enfermarnos, tener probabilidad de morir y también gastar mucho dinero en pruebas y medicinas.

Por supuesto, seguir con la sana distancia, el lavado de manos, apoyar a quienes no tienen recursos para cubrir los mínimos insumos, apoyar a los migrantes, platicar con quienes desean hacer una vida en un mundo imaginado sin Covid-19. Las vacunas ayudan y ayudarán mucho; no son la solución, son parte de ella.

Claro, hay políticas públicas necesarias como es el retraso de las clases presenciales por el exceso de movilidad de las y los ciudadanos. Hay una responsabilidad de quienes integran el gobierno en lo local, en el estado y en lo nacional; pero también hay una responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos. Ojalá se comunique al correo lizyuaslp@gmail.com; Instagram: @lizynavarrozamora; Twitter: @LizyNavarro; Facebook: Lizy Navarro.