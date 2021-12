¿Qué se necesita para el bienestar humano?

El término de felicidad en este siglo ha quedado obsoleto. Hoy debemos hablar del bienestar humano como un concepto real a partir de la vida cotidiana del ser humano. La felicidad se presenta como algo muy esporádico en la vida, desde pequeños hasta los adultos mayores, se es totalmente feliz en muy pocas ocasiones.

El bienestar humano se entiende como esa capacidad de serenidad, de sentir un placer en la ecuanimidad de lo cotidiano. La duda es cómo conseguirlo, debemos aceptar que la felicidad como un estado de éxtasis de placer se logra de manera muy esporádica; por ejemplo: con el nacimiento de un hijo, con una relación de pareja, con la adquisición de un bien material, con la obtención de un reconocimiento, etc.

Entonces, el bienestar humano es el objetivo permanente de la vida, el que sí podemos lograr, no es el horizonte, se convierte en la realidad. De todas las áreas del conocimiento científico existen diferentes recomendaciones para lograrlo, por ello le mencionaré algunas. Empezaré con el tema emocional, como lo menciona Viktor Frankl: “Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento”.

En el ámbito de la medicina es cuidar la salud, en estos días evitar los excesos en la alimentación y en ingerir bebidas alcohólicas; realizarse los chequeos cotidianos. Hoy con la pandemia del Covid-19 y las nuevas variantes, privilegiar el autocuidado; es decir, si los demás no utilizan cubrebocas usted sí hágalo, si las y los demás no se vacunan usted sí póngase esta protección; entre muchas otras formas de prevenir una enfermedad.

En el tema de la economía es cuidar las finanzas personales, no gastar aquello que no se tiene y que no se obtendrá. Por ejemplo, existe la propuesta tentadora: “Lléveselo hoy y páguelo en febrero”, si en dicho mes le llegará dinero extra hágalo; en caso contrario, evite los gastos innecesarios.

En el conocimiento científico del ámbito legal, invierta en su testamento, siempre es bueno dejar todo organizado; por supuesto, el testamento es esencial cuando se tienen hijos menores de edad, en ocasiones llegan situaciones de la vida que les impiden un bienestar humano como niños y jóvenes.

Cuando se tienen hijas e hijos adultos depende de los padres no causar problemas entre todos los miembros de la familia; de preferencia decir que le deja a cada quien y si alguien se va a molestar que sea en vida o si la asignación de la herencia es injusta de parte de los padres también es importante conocerlo, por mínimas que sean las posesiones económicas, así sea un coche, una casa o una televisión.

Aunque pareciera inexistente en las familias mexicanas, es muy frecuente y casi imperceptibles, que las y los cuidadores de las personas mayores las y los manipulen; abusen de ellos y ellas; de sus bienes que todavía poseen, a quien dejarle una casa, una máquina de trabajo, etc.

Empeñan su patrimonio para hacer una compra que las y los beneficia más a ellos que al adulto mayor; los aislan y les dicen de qué manera proceder; a quien invitar o no a una reunión, por pequeña o modesta que sea; a qué nieto o nieta regalar un coche cuando se tienen más de 15 nietos o nietas. Frecuentemente una parte de la familia vive de la jubilación y apoyo federal que le llega a la o el adulto mayor, de allí se alimentan, por ello no invitan a quien sí ve estos abusos, mientras el resto calla. Y en esto sí pongo énfasis, a lo largo de los años lo he visto con más frecuencia: el abuso al adulto mayor.

Nos faltan otros elementos para lograr el bienestar humano, continuaremos la próxima semana. Esperemos que este “24 y 25 de Diciembre” tenga dicho bienestar, más allá de su condición, estar con muchas personas no significa estar bien, como tampoco si la persona se la pasa disfrutando de una película en su casa.

Ojalá se comunique al correo lizyuaslp@gmail.com; Instagram: @lizynavarrozamora; Twitter: @LizyNavarro; Facebook: Lizy Navarro.