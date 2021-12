La comunicación y educación para las y los hijos. La responsabilidad parental

Pronto se acerca el periodo vacacional de las y los estudiantes; cierto, se han vivido situaciones difíciles y complejas a partir de la pandemia del Covid-19, de hecho las seguimos experimentando. Debemos de prepararnos al respecto, el padre y la madre somos responsables de la seguridad psicoemocional y la seguridad física de nuestras y nuestros hijos.

Lo primero es estar cerca de ellas y ellos, no sólo física, sino emocionalmente. A qué me refiero, estarán en periodo vacacional del ámbito educativo, pero no como hijos. Desde el nacimiento de un ser humano hasta los 18 años como ciudadano; mejor hasta la madurez de su cerebro al 100% a los 21 años, siempre se debe estar atento a todo lo que les sucede.

Cuando se tiene la responsabilidad parental, no hay días de descanso. Y los periodos de vacaciones escolares se pueden aprovechar de manera muy especial, apoyarles según la etapa, motivarlos y a su vez, contenerlos en aquello que no les beneficia. No podemos hablar de mejor o peor padres; lo cierto es la existencia de una total responsabilidad.

Además, a todas las y los menores de edad, además de circunstancias propias de cada edad, también están las consecuencias de las situaciones recientes a raíz de la pandemia Covid-19. Por ello, es necesario aprovechar el periodo de vacaciones académicas para esa educación familiar, potenciarla con el acompañamiento; sobre todo, en las etapas de la adolescencia y la juventud, cuando se debe apoyar lo positivo y ubicar los límites ante acciones como ingerir bebidas alcohólicas, consumir drogas, tener una sexualidad irresponsable, vivir con transtornos alimenticios, entre otras.

La y lo invito a seguir las siguientes sugerencias resultados de investigaciones científicas: a) la comunicación significa retroalimentación, no estar siempre de acuerdo o en desacuerdo; por ello platique, desde los temas más sencillos hasta los de mayor interés para ellas y ellos; b) dedique el mayor tiempo posible para jugar, para realizar actividades en conjunto, para compartir deberes, siempre atento y atenta.

Además, supervise absolutamente el mundo de su hija o hijo, el real y el de Internet, la confianza no significa desatención, es atención respetando la individualidad. La responsabilidad parental no es perfecta; pero tampoco se puede delegar en terceras personas, la infancia, la adolescencia y la juventud llevan sus grandes desafíos; jamás pensar en introducirlos en una burbuja, pero tampoco dejarlos a la deriva, es como si a un adolescente o niño se le deja en medio del mar para que aprenda a nadar solo.

La y lo invito a que aprovechemos el próximo periodo vacacional, ser padre o madre de un menor de edad en México, o de alguien con menos de 21 años es responsabilidad de los padres. Permitir las bebidas alcohólicas, permitirle las drogas, permitirle una sexualidad irresponsable, no protegerlas y no protegerlos es un gran daño. Debemos potenciarlas y potenciarlos como seres humanos; enfocarnos en su vida, en algún momento crecerán y entonces podremos cumplir muchos otros objetivos personales de nosotros, los cuales hemos dejado pendientes como padres o madres.

