Colaborar en el futuro del San Luis Potosí que queremos

El sociólogo y futurista Alvin Toffler definió que “Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender”, esto aplica sobre todo en el momento actual, ante una diversidad de situaciones en el contexto nacional e internacional que inciden en lo local.

Hoy tenemos al gobernador Lic. Ricardo Gallardo Cardona, electo democráticamente; ojalá que todas y todos colaboremos en los proyectos planeados para nuestro estado. Estamos en un San Luis Potosí con importantes y grandes desafíos, lamentablemente con un pasado poco fructífero, hoy debemos actuar y apoyar para construir el futuro imaginado para nuestras hijas e hijos.

Los procesos electorales ya terminaron, al menos para gobernador, y más allá del voto que emitimos, haya sido para el gobernador actual o si usted tuvo otra decisión, es importante apoyar y aportar en la construcción, sobre todo para quienes nacimos en estas tierras, en mi caso en Cárdenas; para las y los mexicanos quienes llegaron y decidieron quedarse; así como para los extranjeros.

Por ello hablamos de la necesidad de reaprender y colaborar ante propuestas innovadoras, reaprender es apoyar y ver nuevas perspectivas, no aferrarse y continuar en lo retrógrada.





Sociológicamente se han dividido las generaciones, hoy con vida, varían desde la llamada generación “Silent” de 1928 a 1945, hoy de 74 a 91 años de edad. La generación “Baby Boomers” de 1946 a 1964, hoy con 56 a 73 años; y que se le llamó de esta manera por el aumento de la tasa de natalidad en este periodo, a partir del fin de la “2ª. Guerra Mundial”.





Está la “Generación X” de 1965 a 1980, quienes actualmente tienen de 40 a 55 años, a esa pertenezco, hemos vivido el nacimiento de Internet y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo de forma más activa, así como a las diversas áreas humanas.





Posteriormente la Generación “Y o Millennials”, de 1981 a 1996, hoy con 24 a 39 años de edad, cuya tecnología es central en su vida.





Después la Generación “Z”, de 1997 a 2012, edad actual entre 8 y 23 años, caracterizados por su independencia y preferencia a aprender.





Finamente la “Generación Alfa”, han nacido completamente ajenos a lo analógico. Para todas estas potosinas y potosinos, se construye el estado.





El gobierno del licenciado Ricardo Gallardo ha abierto sus propuestas a la colaboración de todas y todos, es importante participar en las reflexiones y en las aportaciones.





Desde la salud, hasta lo económico, seguridad, pasando por supuesto por temas esenciales como la educación, la investigación científica, la divulgación del conocimiento, entre muchas otras y con la presencia en todo el estado. Me da gran esperanza ver en las diversas reuniones a muchas personas, aparentemente de ideología completamente opuesta, colaborar y darse la mano con el gobernador.





De eso se trata ser un líder, de sumar, de abrirse a las ideas de cada una de las generaciones mencionadas, de consensar, esta última gran virtud de toda persona dedicada a las políticas públicas; de pensar un estado no ubicado en la capital, al contrario, en la fortaleza de cada uno de sus municipios, en la diversidad de sus habitantes.

Todas y todos debemos sumarnos a esta construcción, la y lo invito a reaprender a colaborar, sobre todo cuando hay la apertura de quien dirige esta entidad.

No olvidar las palabras definidas por el sociólogo Alvin Toffler las cuales son: 1 aprender, 2. desaprender y hoy lo más progresista 3. reaprender.

mail: lizyuaslp@gmail.com Instagram: @lizynavarrozamora Twitter: @LizyNavarro Facebook: Lizy Navarro

Ojalá se comunique al correo lizyuaslp@gmail.com; Instagram: @lizynavarrozamora; Twitter: @LizyNavarro; Facebook: Lizy Navarro.