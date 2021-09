Periodismo y docencia: Unesco, Anáhuac y Lifetime TV

Mañana nueve de septiembre del presente año quiero invitarla e invitarlo a un gran evento en el cual participaremos, titulado: “Periodismo y docencia en el desarrollo de las industrias creativas”. Usted tiene oportunidad de estar con nosotras a través de Facebook Live, organizado por instituciones de gran renombre internacional como la Unesco y nacional como la Universidad Anáhuac y Lifetime TV.

Estaré con dos grandes mujeres, la Dra. Aimée Vega y la Dra. Julia Palacios, las tres junto a la organizadora, moderadora e impulsora de estos proyectos, la Dra. Adriana Fernández Rodríguez Macedo. Hablaremos de temas como la existencia del llamado “techo de cristal”, hasta los retos de la pandemia.

La cita es mañana jueves, a las 17:30 horas en el Facebook @maestria.entretenimiento. Otros detonadores serán el liderazgo de las mujeres en los medios de comunicación, su presencia en el pasado, en el presente y en el futuro. Asuntos relevantes para quienes el día de hoy estudian en las carreras y posgrados de comunicación.

Sumado a esto se dialogará sobre la necesidad de las voces femeninas en los medios, el enfoque de género que se busca en todos los espacios y sectores de la vida humana; por ejemplo, esta semana invadida por el tema de la criminalización del aborto.

En dicho dialogo continuaremos con los desafíos docentes en medio de esta pandemia del Covid-19, no es lo mismo la educación superior en el 2020 frente al 2021, debido a los conocimientos científicos publicados. Por supuesto reflexionaremos sobre los nuevos lenguajes, las formas de comunicación emergentes que visibilizan el parteaguas en la comunicación humana, y retomaré el tema del indigente mediático, el indigente de los espacios digitales, publicado en mi primer libro.

Como una vez me lo comentó un empresario, es necesario formar a las y los estudiantes no para cuando ingresan, para el año de egreso; por ello la creatividad de las y los jóvenes es la parte medular en medio de contextos complicados y complejos; sin embargo, es en estas crisis humanas donde han surgido ideas, se han dado las transformaciones más significativas. Públicos emergentes y necesidades de formación, proyectos urgentes de conectividad, etc.

Ojalá nos acompañe en este ejercicio de reflexión, la comunicación está en todas y todos, a través de la prensa, la radio, la televisión; como también mediada por los espacios digitales. Este es un evento para las y los interesados en comunicación, para la sociedad en general, por supuesto para las mujeres y para las y los tomadores de decisiones

Finalmente, mi agradecimiento por la invitación a la Dra. Adriana Fernández y al Dr. Jorge Alberto Hidalgo Toledo, ambos expertos en estos temas, en las Tecnologías de la Información y Comunicación, impulsores permanentes de la innovación en el contexto nacional e internacional. Ojalá se comunique: correo: lizyuaslp@gmail.com, instagram: @lizynavarrozamora.