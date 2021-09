Pésimos asesores de Nava para la vialidad del puente Pemex

Xavier Nava Palacios, aún presidente municipal de San Luis Potosí refleja que sus asesores en vialidad son pésimos. Cierto, ha quedado muy bien el conocido como “Puente de Pemex”, pero después de finalizar el proyecto, cerró la salida a la lateral de la avenida Salvador Nava. Es decir, si usted va de la zona universitaria al estadio “Alfonso Lastras” o al Distribuidor Juárez, ya no se podrá porque a alguien, sin diagnósticos de campo ni “expertis”, se le ocurrió cerrar dicha salida a la lateral.

Una ciudad se mueve a partir de la logística en vialidades, calles, avenidas, carreteras, etc. Le pongo otro ejemplo, en Lomas del Tecnológico, pregunto a quién se le ocurrió hacer calles con una inclinación contraria a todos los principios de protección civil. Me gustaría llevar al presidente municipal, a ver lo que no observa o que no lo dejan ver. Por respeto a su abuelito, al gran Salvador Nava, no lo hago, ni siquiera lo pido.

Sigo con el ejemplo, muy importante y urgente, del Puente de Pemex, al cerrar la salida a la lateral, está obstaculizando la vialidad por avenida Rosedal al Periférico que conecta a la zona industrial; y a una diversidad de colonias. ¡Fíjese!, eran las perjudicadas por no terminar el proyecto de dicho puente y ahora las afecta significativamente; en lugar de desahogar la vialidad, se provoca un cuello de botella total. Tenemos la esperanza, presidente Xavier Nava, ponga en orden la vialidad y si aspira a ser el próximo Gobernador, no le complique la vida a las personas, menos a las y los potosinos.

Pronto llegará a la presidencia municipal el Lic. Enrique Galindo Ceballos, esperamos haga diagnósticos amplios y profundos de los espacios, las vialidades y el crecimiento en la capital potosina; urgen, de manera significativa, estudios profundos. San Luis Potosí como estado y en este caso como capital, debe brindar la infraestructura para todos los ciudadanos, no sólo para unos, para todos. Proteger de las condiciones climatológicas inesperadas, de las inundaciones, de la inseguridad. Hay grandes retos; y sí, necesitamos muchos diagnósticos científicos, con visiones multidisciplinarias, para dar respuestas y soluciones. Por otra parte, ya vivimos el gran reto de regresar a las escuelas, desafíos y responsabilidades que competen a todas y todos. Claro, hay muchas áreas de oportunidad para las y los niños, las y los adolescentes, las y los jóvenes; el regreso es inevitable. Tenemos que vivir en medio de esta pandemia, con gran responsabilidad, proteger la salud física y mental.

Aquí todos los actores juegan un papel muy importante y sobre todo cuando la escuela es uno de los espacios esenciales para el ser humano, créamelo es más fácil que el niño o joven utilice de manera correcta el cubrebocas y no el adulto. Sigamos cuidándonos y apoyándonos.