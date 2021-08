La Ciencia en el sexenio del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona

Importantes y grandes retos tiene el Gobernador electo de San Luis Potosí, Licenciado Ricardo Gallardo Cardona, en todas las áreas del conocimiento científico y tecnológico. Cierto, hemos hecho mucho, pero necesitamos impulsar en todos los ámbitos; desde la alimentación hasta el cambio climático, todos los temas tienen gran importancia y relevancia.

Se conoce como ciencia básica la generación de conocimiento que no tiene una utilidad práctica inmediata, sirve como fundamento para todo el proceso de conocimiento científico. La ciencia básica, desde hace siglos ha permitido el avance en todos los ámbitos de la vida humana, en la mayoría de las ocasiones no se identifica de inmediato para qué va a servir lo que se descubre, pero definitivamente es parte de un proceso, hoy con una amplia connotación como la de ciencia de frontera. Por ejemplo, esto sucedió con la penicilina, con el horno de microondas, etc.

Luego tenemos la ciencia aplicada, en estos momentos por los problemas del país, en todas las áreas del conocimiento se ha dado prioridad a ella, se busca que la mayor parte del financiamiento de fondos públicos estén focalizados a los problemas de México y sobre todo los dirigidos al público más vulnerable. En el ámbito nacional se llaman Pronaces, Programas Nacionales Estratégicos.

En San Luis Potosí, en el estado, necesitamos precisamente el impulso significativo a este desarrollo y la vinculación con dos sectores básicos, el privado y el de las organizaciones no gubernamentales. El financiamiento no sólo puede venir del gobierno, de los espacios públicos, debe fortalecerse la vinculación con el sector empresarial local, nacional e internacional; así como de organizaciones en otros espacios.

El gran reto del próximo gobierno del estado, con el licenciado Ricardo Gallardo, es ampliar y profundizar la colaboración directa y estrecha con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Se debe trabajar de manera colaborativa, amplia, con un diálogo, trabajo continuo y propuestas en conjunto. No olvidemos que la ciencia es la universalidad del conocimiento para el progreso de las sociedades.

Y la comunicación de la ciencia, también llamado acceso universal al conocimiento. Es el acceso de todos los grupos sociales, desde aquellos que están en las grandes ciudades, así como los más vulnerables. Desde infantes hasta adultos, desde personas con grados académicos como aquellas que no saben leer ni escribir.

Los retos en términos de ciencia y tecnología son muchos para el próximo gobernador; con una sinergia en todos los grupos lograremos el salto que necesitamos, pasar a los círculos virtuosos. Para ello el eje central son las y los investigadores, las y los estudiantes, las universidades públicas y privadas, los centros de investigación, las empresas, las instituciones, la sociedad. Y algo muy importante que el gobierno electo tiene, llegar a todos los espacios.

